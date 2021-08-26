想買芥藍卻拿錯菜！他自嘲「視力不佳」 老饕全喊這個好
近期本土疫情雖已趨緩，但不少民眾已經趁機精進廚藝，在家開伙更能吃得健康。不過要自己料理三餐，如何在市場順利採買也是一門學問，先不求買得多便宜，至少不要買錯。就有網友透露，去市場想買芥藍回來做雪裡紅，結果回家才發現買錯菜，買回來的菜甚至都不認識。照片曝光後卻有老饕大為稱讚，直呼這菜「超好吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 15:12:29
原PO在臉書社團《家常菜》發文，表示自己本來想買芥藍做雪裡紅，結果卻「視力不好」買回其他的青菜，而且原PO還不認得買回的是啥，只好請教大家「請問大廚們這是什麼菜？是炒的吧？」
問題曝光後內行網友紛紛指出原PO買回的其實是「皇宮菜」，「超好吃的皇宮菜，CP值破表啊」、「好吃的皇宮菜」、「這是皇宮菜，超好吃的，健胃補鈣又多鐵的好蔬菜」、「這個菜超好的」。
更有老饕推薦料理方式，「皇宮菜有個青腥味有人不敢吃，不宜久煮，快炒變色即可起鍋」、「炒麻油薑絲就很好吃，起鍋前嗆些米酒」、「用麻油去炒+枸杞」、「麻油爆薑片，根先炒再下葉片，很好吃哦」、「炒牛肉超好吃」、「加金針菇一起炒也不錯」。（編輯：倪浩軒）