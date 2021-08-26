沒投履歷「被台積電邀面試」！過來人淚揭內幕：5次都是
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名女網友指出，她原本並沒有向台積電投遞履歷，卻收到對方寄給她的面試邀約，讓她好奇詢問「他們是很缺人嗎？」對此，就有過來人分享分享類似經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 15:13:57
原PO於Dcard上發文，表示自己並沒有向台積電投遞履歷，某天卻收到對方寄來的面試邀約，上頭寫道「目前正在招募技術員，若您有興趣請來電預約面試時間」。突然其來的通知，就讓她好奇詢問「他是傳簡訊給我的，他們是很缺人嗎？」
問題一曝光，就引來不少網友紛紛留言，「這是GG的一貫套路，海量發簡訊，面試狂刷一波」、「我也是收到這封，就去面試了」、「作業員全部工廠都缺爆吧…」、「想撈錢又耐操再去，不然就不要理他」、「技術員本來就很缺啊，你知道技術員是啥嗎？不要看到台積電就太爽...」、「很缺啊，但面試了也不一定會上」、「人資做業績，你可以別甩他」。
不過，就有過來人分享類似經歷，直言「我朋友有回覆簡訊，順利通過三面，錄取副工程師，等十二月退伍報到」、「我收過快5次，包括mail的。結論是人資在做業績，如非本科系的話，有空的話可以進去面試經驗聊聊天，運氣好會上」。（編輯：陳雅雲）