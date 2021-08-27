房市／驗屋必備小工具　輕鬆掌握屋況

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驗屋程序不可或缺，想自己驗屋的買方，可以準備哪些小工具自行驗屋？信義房屋南屯店店長杜得琳逐一說明，首先，建議準備小夜燈，可試插在每個插座，確定供電狀況，但部分屋齡較老的中古屋是規劃窗型冷氣，該插座就不能直接插上小夜燈，以免爆掉。
第二，可以攜帶硬幣敲地磚與壁磚，杜得琳說明，如果聲音是空心的，雖暫時不影響正常使用，但日後氣溫熱脹冷縮，或是居住時間拉長，就有可能爆裂，買方可先行處理，甚至若看到屋內有裂縫，且該裂縫塞得下硬幣，也代表結構恐有疑慮；第三則是彈珠，部分水平拉得不漂亮的新屋，或是屋齡偏高而有結構問題的老屋，可能地面不平甚至傾斜，假設彈珠會滾動，或許也有必要請教結構技師。
杜得琳還建議，可準備有顏色的墨水，倒在馬桶中，按掉之後若馬桶內的水還有顏色，代表不是很暢通；最後，也要準備手電筒，針對「窗框兩側斜下45度角處」，因地震拉扯容易形成裂痕，加上在窗邊，可能滲水或潮濕，未來易形成壁癌，以手電筒照射可以較清楚判斷有無滲水，廁所周邊的牆面因有水線通過，也容易累積濕氣，同樣可將手電筒放在和牆面成線90度直角處照射，假設牆面不平整、有不規則突起，或是色澤與其他牆面不同，都必須考慮做阻斷水源等處理。
最後，還有一項不需使用工具的驗屋眉角。杜得琳說，針對浴室及廚房洗手槽，建議放滿一槽的水，將廚下櫃打開，放流後，觀察存水彎是否暢通，若是有堵塞或積水，恐代表管線有問題，建議要做更換。另外，捲尺部分則是在驗屋之後，可以測量屋內的尺寸，替未來添購家具或裝潢預作準備。