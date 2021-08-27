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房市／驗屋必備小工具　輕鬆掌握屋況

▲若要自己驗屋，建議準備捲尺、有顏色的墨水、小夜燈、彈珠或乒乓球。（圖／NOWnews資料照片）
▲若要自己驗屋，建議準備捲尺、有顏色的墨水、小夜燈、彈珠或乒乓球。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-27 08:30:00

購屋簽約後、至交屋前，還有一項重要工作，就是驗屋。不過，若是不想花錢請驗屋公司，單靠自己驗屋，有什麼小工具可以事先準備，方便當天使用？驗屋時，又要注意哪些眉角？業者分享經驗，建議買方自行準備小夜燈、捲尺、硬幣、彈珠、有顏色的墨水、水電筒，較能清楚掌握屋況。

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依內政部規定，成屋買賣定型化契約內，應有「建物現況確認書」，也就是由屋主親自勾選房屋現況，包括有無滲漏水、是否為海砂屋等。而之所以要驗屋，主要就是確認屋況與契約中檢附的這份文件是否有出入，若有，可請屋主處理至可正常使用的狀態。

驗屋程序不可或缺，想自己驗屋的買方，可以準備哪些小工具自行驗屋？信義房屋南屯店店長杜得琳逐一說明，首先，建議準備小夜燈，可試插在每個插座，確定供電狀況，但部分屋齡較老的中古屋是規劃窗型冷氣，該插座就不能直接插上小夜燈，以免爆掉。

第二，可以攜帶硬幣敲地磚與壁磚，杜得琳說明，如果聲音是空心的，雖暫時不影響正常使用，但日後氣溫熱脹冷縮，或是居住時間拉長，就有可能爆裂，買方可先行處理，甚至若看到屋內有裂縫，且該裂縫塞得下硬幣，也代表結構恐有疑慮；第三則是彈珠，部分水平拉得不漂亮的新屋，或是屋齡偏高而有結構問題的老屋，可能地面不平甚至傾斜，假設彈珠會滾動，或許也有必要請教結構技師。

杜得琳還建議，可準備有顏色的墨水，倒在馬桶中，按掉之後若馬桶內的水還有顏色，代表不是很暢通；最後，也要準備手電筒，針對「窗框兩側斜下45度角處」，因地震拉扯容易形成裂痕，加上在窗邊，可能滲水或潮濕，未來易形成壁癌，以手電筒照射可以較清楚判斷有無滲水，廁所周邊的牆面因有水線通過，也容易累積濕氣，同樣可將手電筒放在和牆面成線90度直角處照射，假設牆面不平整、有不規則突起，或是色澤與其他牆面不同，都必須考慮做阻斷水源等處理。

最後，還有一項不需使用工具的驗屋眉角。杜得琳說，針對浴室及廚房洗手槽，建議放滿一槽的水，將廚下櫃打開，放流後，觀察存水彎是否暢通，若是有堵塞或積水，恐代表管線有問題，建議要做更換。另外，捲尺部分則是在驗屋之後，可以測量屋內的尺寸，替未來添購家具或裝潢預作準備。

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