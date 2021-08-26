外送員接單超爽！一看「路徑」呆掉　全場秒懂：別太無恥

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▲外送員分享自己接到一筆超級遠的訂單，讓他相當無奈直呼「到底怎麼點餐的」。（圖/UberEats台北討論區）

再次奉勸用外送的人，想快速吃到餐點就先看距離！不要點這麼遠餐點冷掉又怪外送員，做人不要這麼無恥，大家都甘苦人