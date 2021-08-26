外送員接單超爽！一看「路徑」呆掉 全場秒懂：別太無恥
外送平台近幾年崛起，不少懶人都會在家使用APP點餐，美味餐點就會有外送員送到家門口，相當便利。不過，近日就有外送員抱怨，自己經常接單時打開都非常傻眼，因為點餐距離實在太廣，讓人苦不堪言，甚至有同行表示「喜歡這樣點的人真的自己自重，想吃冷的就不要給負評！」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 16:37:41｜2021-08-26 16:56:50
原PO在「UberEats台北討論區」臉書社團貼文指出「你的點餐範圍可以再沒節操一點.....」只見貼出的照片，APP上寫著17分鐘，距離為7.2公里，但實際上這僅是計算暢行無阻的狀況，若按照路線來看，還必須經過台北橋，若在尖峰時段送餐，恐怕至少要40分鐘到50分鐘的時間，餐點不僅冷掉，也相當消費外送員時間與體力。
貼文一出，不少同行紛紛回應「根本不可能17分鐘到，如果下班時間塞車起碼50分鐘起跳」、「真的太遠＝＝這點餐距離也太扯」、「客人愛吃冷的我是沒意見，但不要自己愛點遠的又愛給負評」、「勸大家點外送真的不要點這個遠的！餐點到又嫌我們慢又給負評」、「再次奉勸用外送的人，想快速吃到餐點就先看距離！不要點這麼遠餐點冷掉又怪外送員，做人不要這麼無恥，大家都甘苦人」。
另外，也有不少外送員分享經驗表示「我有一次敦化北路送到水源路，9.2公里我差點沒哭出來」、「送過11.2公里的＝＝」、「我才剛接到新莊送蘆洲」、「我還送過29分鐘的勒」、「我板橋都能送到龜山去了，大直到三重不用太意外」、「前幾天也接到三重到內湖，騎到心好累」。（編輯：張嘉哲）