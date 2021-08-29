影／挑戰一整天只用台語　留美的他過得好煎熬！

在台灣生活，會使用的語言除了最常聽到的國語以外，就是台語，由於歷史發展的緣故，使得不少家庭會將台語當作溝通語言，也因此，「會講台語」這件事在台灣變得非常重要。Youtube頻道「這是丹尼 」是一位歸國子弟，擅長英語、國語的他，這次就要挑戰用台語在女朋友家生活一天，到底會發生什麼趣事呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-29 18:00:00
影片一開始，說好要講一整天台語的他，不自覺地因為習慣而開始摻雜幾個英文單字，甚至會因為不知道該怎麼念，而遲疑許久。比方他要表達此行的目的是「為工作而來」，就不小心直接用英語帶過，讓擅長台語的女友笑到不行。
而在用餐時，桌上雖然擺滿了台式菜色，但是也因為從來沒用台語稱呼過這些品項，因此發生了很多趣事，像是不知道蘿蔔的台語念「菜頭」，以及為了方便稱呼獅子頭而以「肉球」代之等。
影片最後，丹尼的女朋友及她的媽媽都分別給丹尼的表現打了分數，女朋友給了70分，而媽媽卻只給了不及格的59分。雖然得到的結果不盡滿意，但是丹尼也表示自己收穫很多，至少在「敢開口」這件事情上，有了很大的突破。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：這是丹尼
原始影片：https://youtu.be/tOLJhIudE7U