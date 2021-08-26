再過兩天就是「天赦日」！專家曝轉運秘法：清淨一切業障

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天赦日是上天開恩特赦的大好日子，可利用當天前往天公廟懺悔赦罪。若是無法前往廟宇，請在家裡拿張白紙，寫下你想懺悔的事情，然後一心觀想玉皇大帝的聖相，幫自己清淨一切業障。最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不會再犯同樣過錯。
天赦日不吃牛肉的典故
說法一：體型大的動物有佛性。牛，是人類有在吃的動物中，體型最大的。動物體型越大，也代表這種動物越接近佛性。
說法二：投胎轉世輪迴。我們常聽到：「今生難以回報，來世做牛做馬。」因此許多人相信牛、馬和狗，都是比較靈性的動物，認為牛、馬和狗是人類為了報恩投胎轉世的。
近期重要民俗吉日預告
如果感覺到自己的運氣大幅滑落、不如從前，請你一定要多說好話、做好事、心存善念，如此將為你趨吉避凶。也可以利用接下來的吉日，一心觀想神佛菩薩，為你除厄降福。
8月28日【天赦日】求平安、化解因果業障、轉運。
9月3日【麒麟日】求子、求孕、改運、祈福。
9月6日【地藏王菩薩佛誕】祈福、轉運、求平安、化解冤親債主。
9月11日【鳳凰日】求子、求孕、求桃花。
9月21日【太陰娘娘聖誕】求桃花丶求姻緣、斬爛桃花。（編輯：倪浩軒）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 民俗說法僅供參考，切勿過度迷信