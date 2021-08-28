影／泰國娘娘被小孩子詢問性別　「這舉動」來台灣才聽到

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娘娘就在影片提到，走在路上會有小孩子問她「你是男生還是女生」，或者是「你幹嘛穿裙子？你應該是女生吧？」、「可是你聲音怎麼這麼像男生」、「可是你擦口紅耶，你應該是女生吧」，聽到這些說法，娘娘都會直接回答：「你直接去問你爸媽吧」。
娘娘接著說明，不少家長以為娘娘當下因為小朋友的問題，感到被冒犯才會如此回應。但他解釋，爸媽有教育孩子關於性別方面議題的責任，孩子在探索世界的時候，讓孩子建構自我的性別認同是爸媽必須要負責的，並認為孩子都會經歷一段探索世界的期間，有提出這樣的疑問，也是一個很好的機會，讓父母以及孩子可以一同去探索世界，可以讓孩子對這個世界擁有多一份認識。
最後娘娘也坦言：「台灣在教育小孩子這方面，我是非常欣賞的。」因為他來台灣之後很常聽到，有一些台灣的父母會在小孩子很乖的時候，會感謝他的小孩，表達對小孩的尊重，這些行為是她來台灣之後才聽到的。性別議題從來都不是單一面向的問題，透過教育或者是親身經歷都能更認識性別認同的問題，台灣在教育這一塊，對性別也有傳達更包容友善的理念，社會環境也逐漸走向多元開放。（實習編輯：王偉妮）
▶感謝授權：Alizabeth 娘娘
完整影片：https://youtu.be/FUgvRwDq4Ps