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駕訓班上了30年！「特殊體質」讓她考嘸駕照：真的太痛苦

▲英國有女子花了30年考駕照，也上了1千多堂駕訓課，只因為身體的「特殊體質」，讓她無法順利考到駕照。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲英國有女子花了30年考駕照，也上了1千多堂駕訓課，只因為身體的「特殊體質」，讓她無法順利考到駕照。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-26 17:46:31

不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導，在短時間之內成功取得駕照。不過，對英國一名女子來說，考駕照比任何事都困難，她花30年上了1000堂駕訓課，花了近台幣38萬元學費，卻因為身體的「特殊體質」，導致她至今仍未考到駕照。

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綜合外媒報導，英國一名來自貝德福德郡安特希爾區的女子斯特德曼（Isabelle Stedman），從17歲開始報名駕訓班課程，但因為她身體的特殊體質，只要一坐上駕駛座就會不停發抖、出汗，甚至還曾失去知覺昏倒，所以她在這30年間，花了超過1萬英鎊（約新台幣38萬）的學費、1000多堂課程，仍無法考到駕照。

斯特德曼提到，就算自己學了30年，但每次碰到車子，就會變得焦慮、不知所措，「就像大腦被切斷，失去了幾秒鐘的意識」。她也透露，之前在練習時，就曾失去意識好幾秒，回過神才發現，車子已經被教練抓住方向盤停在路邊，她自己也不明白身體到底發生什麼事。

▲斯特德曼透露，她每次坐上駕駛座，就會不停發抖、出汗，甚至還曾失去意識昏倒過。（示意圖／翻攝Pexels）
▲斯特德曼透露，她每次坐上駕駛座，就會不停發抖、出汗，甚至還曾失去意識昏倒過。（示意圖／翻攝Pexels）
奇怪的是，斯特德曼在這期間從未出過車禍，但連醫生也無法解釋她的恐懼症，這讓她十分苦惱。此外，身為兩個孩子母親的她，認為自己錯過生活上和身為母親能做的事，因此一直夢想能開車載女兒去上學，或是開車去探望遠方的家人。

最近斯特德曼22歲跟17歲的女兒，也開始學開車了，讓她感到有點難過，「我非常渴望能開車，但這對我來說太痛苦了，我擔心永遠學不會，說不定孩子比我先考到駕照」，希望未來某一天能克服恐懼，順利考駕照。（編輯：許智超）

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