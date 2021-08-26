駕訓班上了30年！「特殊體質」讓她考嘸駕照：真的太痛苦
不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導，在短時間之內成功取得駕照。不過，對英國一名女子來說，考駕照比任何事都困難，她花30年上了1000堂駕訓課，花了近台幣38萬元學費，卻因為身體的「特殊體質」，導致她至今仍未考到駕照。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 17:46:31
綜合外媒報導，英國一名來自貝德福德郡安特希爾區的女子斯特德曼（Isabelle Stedman），從17歲開始報名駕訓班課程，但因為她身體的特殊體質，只要一坐上駕駛座就會不停發抖、出汗，甚至還曾失去知覺昏倒，所以她在這30年間，花了超過1萬英鎊（約新台幣38萬）的學費、1000多堂課程，仍無法考到駕照。
斯特德曼提到，就算自己學了30年，但每次碰到車子，就會變得焦慮、不知所措，「就像大腦被切斷，失去了幾秒鐘的意識」。她也透露，之前在練習時，就曾失去意識好幾秒，回過神才發現，車子已經被教練抓住方向盤停在路邊，她自己也不明白身體到底發生什麼事。
奇怪的是，斯特德曼在這期間從未出過車禍，但連醫生也無法解釋她的恐懼症，這讓她十分苦惱。此外，身為兩個孩子母親的她，認為自己錯過生活上和身為母親能做的事，因此一直夢想能開車載女兒去上學，或是開車去探望遠方的家人。
最近斯特德曼22歲跟17歲的女兒，也開始學開車了，讓她感到有點難過，「我非常渴望能開車，但這對我來說太痛苦了，我擔心永遠學不會，說不定孩子比我先考到駕照」，希望未來某一天能克服恐懼，順利考駕照。（編輯：許智超）