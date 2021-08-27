NOW早報／超市店員曝「1功能」超嗨！客愣：逛20年沒看過

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一名網友在社群平台貼出影片，只見店員拿著一個像電話的東西開始大唱饒舌，只為賣出所剩不多的麵包，內容唱到包括「讓你愛不釋手，配上蕃薯（台語）更讓你讚不絕口，麵包一直吸引我的瞳孔，光是看的他就讓我感到衝動」等詞語，場面相當有趣，讓一旁顧客也全笑翻。
影片曝光後，不少網友紛紛驚呼「我以為廣播都是預錄....原來是真人在講啊」、「原來超市員工還要負責廣播，這功能也太酷」、「第一次看到超市有真人在廣播，還以為廣播都是錄製的，逛20年沒看過」、「行銷成功欸，我聽到我會想去麵包區看看」、「笑炸，這功能超狂，如果去逛超市聽到會上癮欸，每天想去聽店員都在講啥XD」。
另外，也有不少同為超市店員跳出表示「你們超市怎麼這麼嗨QQ」、「別人的超市都不會人我失望」、「同樣都是超市員工，你們就這麼嗨」、「同樣都是在超市上班，你們這麼嗨，笑鼠」、「這招厲害，如果去逛聽到有這廣播，會想挑有廣播的時候去買麵包哈哈」。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後局部雷雨
今（27）日水氣減少，上午天氣各地晴朗穩定，隨著大環境東南風逐漸轉為偏東風，迎風面的東南部沿海地區以及恆春半島，偶爾還是有零星短暫陣雨發生，午後短暫雷陣雨範圍較昨日縮減，主要在中南部地區及各地山區，山區是對流發展區，短延時強降雨、雷擊及強陣風仍有機率出現；氣溫方面，各地高溫約33至35度，尤其是在大台北、桃園地區、高屏近山區內陸及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱。
陸姓作家疑施打高端後死亡？解剖原因出爐
民眾關注目前疑似施打高端後死亡的案件有4件，其中1件已解剖，其他3例還在等待司法相驗跟家屬意願調查當中。而已解剖的就是陸姓作家一案，指揮中心昨（26）日指出，其死因是主動脈剝離合併心包填塞。但指揮官陳時中也強調，這只是解剖的一個結果，最後還是要由法醫這邊做最後死因的判定。
傳疫苗今明天到貨 指揮中心：明日下午統一說明
國內媒體指出，今、明兩天將會有26.5萬劑的自購AZ疫苗及捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗抵台。對此，中央流行疫情指揮中心表示，相關議題將於今日下午的例行記者會中，統一對國人說明。
9月登記10月初領！五倍券使用期限至明年4月30日
行政院昨（26）日召開院會，會中國發會針對「振興五倍券規劃方向」報告後定案，五倍券將於9月下旬登記預約，10月上旬領取使用，使用期限預計至2022年4月30日。
炸彈客轟喀布爾機場 美國防部證實
昨（26）日稍早西方國家警告阿富汗喀布爾機場有恐攻威脅，呼籲周邊僑民儘速離開。不久之前，傳出喀布爾國際機場的艾比大門（Abbey Gate）傳出自殺炸彈襲擊，外傳有最少11名外國士兵及大量平民傷亡，包括3名美軍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。