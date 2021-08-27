騎Gogoro環島在山路刁車！貨車大哥神救援：好人做到底
隨著環保意識抬頭， 不少騎乘油車的人都將自己的車換為電動機車，而電動機車又以Gogoro為首，在路上時不時都能看見其身影。不過就有民眾騎Gogoro環島時，在仁愛鄉的山路中「刁車」，騎到沒電而無法行駛。幸好遇到好心路人開貨車神救援，且貨車大哥為了幫忙竟然開一整夜的車，讓他自嘲「爛好人做到底了」，善舉被網友讚翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 11:32:48｜2021-08-27 11:35:57
這位熱心幫忙的貨車大哥在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己日前晚上本來只是和朋友出門單純看風景，結果意外演變成一場「硬肝之旅」。原來是在仁愛鄉往清境的回程山路中，遇到一個騎Gogoro在山路刁車的學生，騎到沒電而卡在路上動彈不得。
一問之下才知騎士正在環島，不過一查發現最近的換電站在埔里，且騎士下站環島目的地要前往花蓮，如此一來一回實在讓人不放心。原PO便索性送騎士一程，開來貨車直接連人帶車一同載往花蓮。從晚上7點開到凌晨1點才順利把騎士平安送到花蓮換電站，接著原PO再開車從花蓮回彰化，等到回家時已經是早上7點半，差不多準備去上班了。
結果幾乎變成熱心助人的貨車司機在環島，善舉讓網友全感動，文章發佈2小時便獲得超過5千人按讚，大家紛紛留言回覆說，「遇到兩位天使啊！好人一生平安」、「人超好的」、「好感人的舉動！噴淚了我」、「好人好事代表就你了」、「也太好心了吧」、「遇到你這樣的好人真是幸運，我記得五年前開車在澳洲荒野爆胎，也是好心路人開車來回六十公里來救援，然後弄好後也不收任何費用只淡淡的說了一句：以後你在路邊看別人刁車就換你幫助他了」。
另外也有許多網友建議環島前要做好功課，「我騎上班都會沒電了，怎麼會有人騎環島」、「我開車環島都要看地圖設定休息點了，狗肉還得加安排換電點呀」、「電動車能環島啊，但路線要找好」。（編輯：倪浩軒）