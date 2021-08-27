學霸父「棄美返台」當公務員！台大兒自嘲三級貧戶遭戰翻

在台灣有不少年輕學子對於未來的工作規劃沒有頭緒，大學畢業之際會選擇準備公務員考試，希望能求個穩定的鐵飯碗，而要選擇進入職場闖一闖或是拚上公務員也成為不少人討論的話題。日前就有名台大畢業的男網友表示，自己的父親當年婉拒美國的高薪工作，卻選擇回台灣擔任公務員，讓他直呼相當不值得，而完整文章曝光後也掀起不少鄉民討論。

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這名台大碩士畢業的男網友指出，自己的學霸父親年滿70歲剛從11職等的公務員退休，回顧老爸當年留美就讀資工碩士，畢業時曾被延攬到留在當地工作，但父親卻秉持著「好男兒就該回台報效國家」的心態毅然決然返回台灣，但一想到爸爸放棄在美國生活與科技業的高薪，他也不禁懷疑「最後究竟得到了什麼？不但被當作社會的過街老鼠，甚至連退休金都被砍。」

原PO解釋自己從小家境雖不至於吃不飽，但對比身旁同學寒暑假出國、偶爾換新房，「我們最遠卻只能逛壽山、至今也都還住在爺爺買的祖傳危老公寓；跟週邊同學比起來，

我們家根本是三級貧戶

」，唯一的優勢就是自己出生前家裡就有電腦，「從小會寫字前就會打字，同學還在學寫作文的時候，我就會寫程式」，不過這台電腦多半是父親晚上或周末用來處理公事看看公文，自己也沒什麼時間玩到。

▲資工背景出身的學霸父親讓他從小家庭就不愁吃穿、學會寫程式，但也無法像其他同學一樣能夠寒暑假出國玩。（示意圖／翻攝pixabay）

接著他也提到，自己碩士畢業時，父親也勸他投身報考公務員，但原PO只簡單問了「公務員做幾年才破百萬？」，父親則告訴他「以你的資質，不闖禍的話大概10年」，而原PO則回應父親「但是我現在拿到的offer，第一年就破百了」，對比起來原PO也忍不住替父親抱怨「想想他當年如果續留美國，或至少回台後往業界的話能累積多少財富，我就為他感到非常不值」。

▲碩士畢業時原PO就被父親鼓吹報考公務員，但相較科技業的薪水，原PO自己無法認同父親的決定。（示意圖／翻攝pixabay）

然而完整經歷曝光後，許多網友紛紛吐槽原PO，表示他的父親只是選擇了他想要的生活，「每個人在意的東西不同，看起來你只在意錢」、「他得到心理安定，免於鬥爭度過平穩一生的機會吧」、「11很高了，尤其可能人脈很廣，工作各有優缺，只能說 你跟你爸工作的目標不同」、「公務員其實有很多隱藏福利，購屋優惠利率、子女教育等都有補助，這些加上去其實也不會差，至於工作環境，就看個人怎麼適應了」。（編輯：楊智傑）