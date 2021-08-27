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後窗「貼紙」勿拿？網傳駭人偷車手法　查核中心解答了

▲網友轉傳一種駭人的偷車手法，但事實查核中心在詳細比對訊息來源後，證實這其實是「錯誤訊息」。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友轉傳一種駭人的偷車手法，但事實查核中心在詳細比對訊息來源後，證實這其實是「錯誤訊息」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-27 17:02:39｜2021-08-27 17:05:12

不少人都曾經在自家車輛看過被夾在雨刷上的宣傳單或小紙條，但您曾遇過「後窗被貼紙」的情形嗎？近日有網友在社群平台上轉傳一種駭人的偷車手法，竟然是利用後窗貼紙」吸引車主下車，此時偷車賊再趁隙跳上車子開走，手法令不少人看了都相當害怕。但事實查核中心在詳細比對訊息來源後，證實這其實是「錯誤訊息」，大家可千萬不要再誤信了。

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近日在社群平台、通訊軟體流傳訊息宣稱：「產險公司傳過來的資訊與大家分享！新的偷車方式（不是笑話）！您到停車場， 打開您的汽車且坐進去。開發動引擎和倒車出來。當您看到後視鏡，發現您的停車位置後面:有一張信函紙被貼在後窗的中間。因此，您停止倒退，並打開車門並且下車去拿下那張紙。當您走到您的汽車後面時，偷車賊突然冒出來，跳進您的座車並且開跑。如果更狠，還會倒車將您撞倒在地。」

該訊息內容還提到：「我相信您的錢包仍然在汽車裡。那麼現在偷車人有您的汽車、您的住址、您的現金、您的銀行提款卡信用卡，並且您宅院的鑰匙。您的家和您的整體身份陷入重圍！」還特別強調：「如果您看見一張紙貼在您的後窗，請立刻開離現場！不要遲疑，開出去一段路後，再下車去撕掉那張紙。」文末還特別呼籲大家轉傳訊息，特別是婦女。

▲有網友在社群平台上轉傳一種駭人的偷手手法，竟然是利用「後窗貼紙」吸引車主下車，此時偷車賊再趁隙跳上車子開走，手法令不少人看了都相當害怕。但事實查核中心在詳細比對訊息來源後，證實這其實是「錯誤訊息」，大家可千萬不要再誤信了。（圖／截取自事實查核中心網站）
▲近日在社群平台、通訊軟體流傳訊息宣稱有新的偷車方式。（圖／截取自事實查核中心網站）
經過事實查核中心在美國查核組織《Snopes》以及《法新社》找到對類似傳言的查證結果，發現至少從2004就已在英語系國家流傳，並隨著時間而變形。查核中心也向內政部警政署求證，對於網傳此類貼紙張的汽機車搶奪犯罪手法，警政署表示尚查無具體報案紀錄，惟國內多年前較常發生於傳統公寓的住宅竊盜，多數住宅竊盜犯行竊前會對標的物周遭進行觀察，且於住宅大門或信箱暗留記號，便於瞭解、掌握住戶動態而侵入行竊。

事實查核中心也做出結論：

一、此傳言至少從2004就已在英語系國家流傳，美國、加拿大警方均表示沒有遇過此類案件。

二、警政署指出，近期並未接獲如傳言手法的竊車報案紀錄。

三、警政署提醒，汽機車竊盜犯多以趁人不備的方式竊盜，民眾臨時停車時，應避免怠速並熄火，並隨時觀察周遭是否有可疑人士徘徊。

四、專家指出，傳言描述的情況較像是「搶奪」，而不是「偷車」，若在搶奪車輛過程，施加暴力脅迫，則為「強盜」。

因此，傳言為「錯誤」訊息。

警政署表示，汽機車竊盜犯嫌多以隨機或埋伏俟機、趁人不備的方式進行竊盜，警方呼籲民眾臨時停車，應避免怠速且熄火，並且觀察周遭有無可疑人士徘徊，始可避免竊嫌有機可趁。警政署呼籲，民眾接獲網路流傳的可疑訊息時，應先行致電警政署165專線查證確認真實性後，避免傳遞錯誤訊息，甚至造成他人誤解、恐慌。（編輯：王柏文）

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