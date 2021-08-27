後窗「貼紙」勿拿？網傳駭人偷車手法　查核中心解答了

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該訊息內容還提到：「我相信您的錢包仍然在汽車裡。那麼現在偷車人有您的汽車、您的住址、您的現金、您的銀行提款卡信用卡，並且您宅院的鑰匙。您的家和您的整體身份陷入重圍！」還特別強調：「如果您看見一張紙貼在您的後窗，請立刻開離現場！不要遲疑，開出去一段路後，再下車去撕掉那張紙。」文末還特別呼籲大家轉傳訊息，特別是婦女。
經過事實查核中心在美國查核組織《Snopes》以及《法新社》找到對類似傳言的查證結果，發現至少從2004就已在英語系國家流傳，並隨著時間而變形。查核中心也向內政部警政署求證，對於網傳此類貼紙張的汽機車搶奪犯罪手法，警政署表示尚查無具體報案紀錄，惟國內多年前較常發生於傳統公寓的住宅竊盜，多數住宅竊盜犯行竊前會對標的物周遭進行觀察，且於住宅大門或信箱暗留記號，便於瞭解、掌握住戶動態而侵入行竊。
事實查核中心也做出結論：
一、此傳言至少從2004就已在英語系國家流傳，美國、加拿大警方均表示沒有遇過此類案件。
二、警政署指出，近期並未接獲如傳言手法的竊車報案紀錄。
三、警政署提醒，汽機車竊盜犯多以趁人不備的方式竊盜，民眾臨時停車時，應避免怠速並熄火，並隨時觀察周遭是否有可疑人士徘徊。
四、專家指出，傳言描述的情況較像是「搶奪」，而不是「偷車」，若在搶奪車輛過程，施加暴力脅迫，則為「強盜」。
因此，傳言為「錯誤」訊息。
警政署表示，汽機車竊盜犯嫌多以隨機或埋伏俟機、趁人不備的方式進行竊盜，警方呼籲民眾臨時停車，應避免怠速且熄火，並且觀察周遭有無可疑人士徘徊，始可避免竊嫌有機可趁。警政署呼籲，民眾接獲網路流傳的可疑訊息時，應先行致電警政署165專線查證確認真實性後，避免傳遞錯誤訊息，甚至造成他人誤解、恐慌。（編輯：王柏文）