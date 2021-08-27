後窗「貼紙」勿拿？網傳駭人偷車手法　查核中心解答了

後窗被貼紙」的情形嗎？近日有網友在社群平台上轉傳一種駭人的偷車手法，竟然是利用

後窗貼紙」吸引車主下車，此時偷車賊再趁隙跳上車子開走，手法令不少人看了都相當害怕。但事實查核中心在

詳細比對訊息來源

後，證實這其實是「錯誤訊息」，大家可千萬不要再誤信了。

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