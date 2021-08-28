房市／信義房屋繪畫比賽　畫出孩子心目英雄

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其中興福國小葉懿軒獲得5-6年級組全國金獎，葉懿軒以清潔人員為英雄作畫，將日常生活中的倒垃圾放入畫中，構圖均衡、色彩明亮，評審認為整件作品的前中後景分布平穩，是件非常棒的作品。比賽過程中，更有一位社區阿嬤今年因為疫情無法與美國孫子相聚，因此她特地將這次的題目傳給在美國的孫子，透過視訊討論心目中的英雄，藉此維繫祖孫情，今年繪畫比賽滿滿的洋蔥也為全台社區注入正能量。
另外，有一位害羞的小朋友小雨，從幼幼班到大班連續三年參加繪畫比賽，去年媽媽生病住院，信義房屋左營高鐵店同仁特地將圖畫紙帶到醫院，讓小雨可以跟媽媽在醫院畫畫，今年小雨更主動邀請親朋好友一同參加繪畫比賽。信義房屋左營高鐵店主任李思嫻說，看著孩子從天真稚嫩變得成熟懂事，把媽媽當心中的英雄非常感動，左營高鐵店一定會持續邀請社區住戶共同參與繪畫比賽，陪伴更多孩子長大，創造更多親子陪伴與交流。
近年來信義房屋深耕社區服務，紗窗修繕、環境清潔、社區鄰里聯歡活動..等，這兩年遇大型疫情讓社區關係緊張，這次的繪畫比賽更讓鄰里住戶互不往來的關係漸漸展開笑容，社區住戶們表示希望疫情結束後，能持續有這樣有趣又有意義的活動，已紛紛「預約下一場社區服務」。