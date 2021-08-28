BNT獲美國藥證來台仍門檻重重　學者建議這樣做

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而針對他國藥品入台審查，食藥署審查藥品有120天、180天和240天的機制，但像新冠疫苗此類有治療嚴重疾病、國內迫切需求，且通過美國、歐盟認證的疫苗，可縮短為120天，若有國內藥商提出申請，有望採用專案審查，所需時間可能會更短。
也就是說，只有取得美國藥證的BNT公司，和該公司授權的相關藥商才能提出，且依據法規，中央也要求廠商必須符合GDP優良運銷規範，也就是須符合BNT零下70度冷鏈需求才能申請；不過，輝瑞雖然有台灣分公司，但上海復星仍有BNT疫苗在台灣銷售權，因此台灣分公司不會申請藥證。
總上所述，台灣申請藥證的相關法規本就相當嚴格，同時又遇上代理權問題與全球疫苗荒等問題，美國FDA核發BNT藥證對於民間申請輸台雖有幫助，但還是有許多門檻需要克服。對此，陳秀熙指出，美國通過BNT疫苗藥證，對市場開放來說是大的吸引力，如果我國的食藥署未來也通過（藥證），是一個很好的機會。
不過，依據《傳染病防治法第三條》，新冠肺炎屬於第五類法定傳染病，「有依本法建立防治對策或準備計畫必要之新興傳染病或症候群」，也是因為如此，先前指揮中心對於疫苗一直抱持「中央統籌處理」的態度，那是否代表，民間藥廠就算進口BNT疫苗也只能賣給政府？陳秀熙則說，其實《傳染病防治法第三條》也有寫到，「有調整必要者，應即時修正之，因此其實中央具有很大的調整彈性，都是未來可以運用的，不見得受限於法規。」
陳建議，中央可以採用全民健保的方式，讓政府當作一個保險機構，保障民間對民間的銷售，BNT疫苗的安全性和後續的責任歸屬，由政府來負責，都可以是方法之一。
另外，也有聲音指出，台灣的人口母數小，採購量並不大，即使國內廠商突破各種法規限制，輝瑞總公司也未必有售台意願，陳秀熙坦言，的確採購數量會是一個是否能取得疫苗的問題，另一個則是該採購的單位的影響力，比如像鴻海、台積電等國際知名的公司，才更有可能取得總公司的授權銷售。
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