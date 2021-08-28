半夜取餐被放「紅字血書」！外送妹背脊發涼 網：超缺德
近年來外送平台相當受到歡迎，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，而外送時遇到的特殊經歷也不時成為網路討論話題。就有位女外送員表示，自己半夜取餐時發現外送箱被放入一個寫著密密麻麻紅字的物品，讓她嚇壞了，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 10:16:49
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，崩潰大喊「送個外送～也能遇上這種事」，透露自己日前在半夜去取餐要送餐時，一打開大箱卻發現「被放了一捆類似毛巾，又像紙的東西...上面寫滿了密密麻麻的紅字，感覺好像血書，又像咒語」。
原PO直呼「搞的我好～毛」，無奈不解「現在又是俗稱七月鬼月，為何要放這種東西在我大箱啦」，不禁請教大家那不知名物品到底是什麼，更透露想去宮廟尋求幫助，因為被嚇得「整晚都害怕的睡不好」，讓原PO痛批「可以不要這麼缺德嗎！」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「不要打開，打開會出事，直接丟水溝」、「用艾草包洗澡」、「快去廟裡看看吧」、「據我認識的宮廟說很恐怖，最好別在問下去」、「這應該是在過衰運給別人，拿去宮廟化解比較好」。
不過也有許多網友認為，「不用多想，惡作劇而已」、「沒事沒事別嚇自己，當做亂丟垃圾就好」、「放心人比鬼恐怖」、「丟掉就好了，不理它，一些無聊的人會做的事」。（編輯：倪浩軒）