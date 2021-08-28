麥當勞狂推銷！男秒拒喊「3字」 店員愣原地：慘賠6雞塊
台灣速食業者眾多，各家都有其不同的特色，而速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛。不過，就有網友分享自己去點餐時，被店員一直狂推薦新產品，結果不小心口誤讓自己超尷尬，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 12:59:13
原PO在「爆廢公社」臉書社團貼文指出「去麥當勞買午餐的時候，櫃檯店員一開頭就說『您好！幫你點餐喔！要不要來一份韓式炸雞腿餐呢？剛推出的喔』，我因為不想要就說『不要耶！我怕辣，我想要雞腿餐』，隨後店員不放棄表示『可以試試看韓式炸雞口味！真的很好吃喔』」。
「緊接著我回應『沒關係，我要雞腿餐就可以』，店員問我『那您要原味還是辣味呢？』我馬上回『辣味』，講出來當下，我感受到兩秒的安靜跟逐漸消失的微笑，趕緊加點了六塊雞塊賠不是」原來店員推薦的韓式炸雞腿餐也是屬於辣味，但卻被原PO秒拒絕，隨後原PO又點辣味雞腿餐，讓空氣瞬間凝結。
貼文一出，網友紛紛回應「錯就錯在說了你怕辣....不然就不尷尬了」、「可以說不喜歡就好了，幹嘛要說謊，還自我打臉」、「笑死，兩種口感不同，就說不喜歡就好，真的是尷尬XD」、「可以直接跟他說，看起來濕濕的不喜歡就好了，快笑死」、「超好笑，整個很有畫面」、「還多買六塊雞塊XD太可愛」。（編輯：張嘉哲）