麥當勞狂推銷！男秒拒喊「3字」　店員愣原地：慘賠6雞塊

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不要耶！

我怕辣

，我想要雞腿餐

▲網友分享自己去麥當勞點餐，遇到店員狂推銷，結果講錯一句話整個出糗。（示意圖／取自unsplash）

我感受到兩秒的安靜跟逐漸消失的微笑，趕緊加點了六塊雞塊賠不是