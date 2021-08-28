家中公寓「漲2千萬」！父母退休月領7萬　兒一算愣：賣嗎

如果你家有3間房子，你會將其中一間賣掉，換更好的生活嗎？就有一名男網友表示，家中有3間房子，其中兩間租人、一間自住，如今父母都快退休了，想把自住的房賣掉換間小房，多出來的錢想環遊世界；倘若不賣掉，退休金除了有150萬，還能月領7萬，但同時卻也煩惱「這樣的退休生活OK嗎」？





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「台北房價上漲四倍要賣嗎？」為題發文，表示家裡運氣好，爸媽在民國75年時買了台北公寓，「結果大前年都更，一坪從17萬變成70萬左右，坪數是45坪，我們自己加購平面車位200萬，差不多可以賣3300萬左右」。





不過原PO卻也相當煩惱，因為父母都60出頭歲了，屆臨退休年紀，但倆人皆不富裕，沒存什麼退休金，連30萬都不到；目前的收入來源是爸爸退休後又做保全，媽媽則是會計，月收合計8萬左右，加上在新北汐止有兩間套房租人，一間租一萬，所以差不多是10萬。





原PO接著說，爸爸已申請退休，每月能領2萬2勞保年金，媽媽打算後年退休，公司大概會給150萬退休金，加上媽媽的勞保年金，一個月大概可領三萬，「所以退休後，我爸媽合計大概每月領七萬（5萬加上2萬房租）」，因此現在正考慮是否要賣房，「媽媽一直想環遊世界，但現在又沒資金運用，都卡在房地產，所以想賣掉台北房子，換一間小的（約1500萬），然後剩下扣抵給房仲還有稅、新房子裝潢，應該還有1200萬左右」。





▲男網友不知是否要賣掉台北房子。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，掀起熱議，「我建議賣掉，兩老辛苦一輩子該去休息，能用的錢才對他們有意義，房子會漲，但以後空屋會越來越多，不準哪一天就崩盤了」、「能運用的錢才是錢，房價漲4倍又如何」、「我個人覺得當然是先賣，那麼老的房子了，賣掉的錢可以換一間屋齡新的成屋，剩餘的錢投資什麼或是緊急備用金」。





但也有網友認為，「如果區域不錯，3300萬的房子大約可以租4.5萬沒問題，可以考慮不要賣」、「數學問題罷了，七萬是否大於月開銷，150萬現金是否滿足雙親的心理安全邊際。當然還有一種方式，既不用賣房，又可以換錢。你們房七十幾年買又都更，應該沒掛貸款，去申請房屋貸款，這樣房屋價值可以拿出來用，如果真的房價又上漲，想賣了，也不影響銷售」。（編輯：郭佩蓉）



