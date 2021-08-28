跳槽比等加薪還快？職場前輩吐「殘酷真相」勸：別傻傻的

不少人進入職場後，除了考慮到工作內容與自身職涯規劃外，工作環境的薪資待遇、福利也是首要參考條件之一，若能順利穩定升遷或調高薪水，自然也會積極表現在工作上，相反的如果工作環境加薪無望，眼前有跳槽機會恐怕也會毫不猶豫地離開。日前就有名上班族感嘆表示，自己身邊常發生「後進同事」入職後月薪就與他差了快兩萬，這也讓他不禁好奇「好奇為什麼跳槽總是比等加薪還快？」。

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職場待遇是不少上班族的熱議話題，這名女網友就在社群論壇《Dcard》工作版上發文表示，雖然這個現象不能套用在每個工作、每個職缺上，但自己身邊和從親友身上經常有過類似經驗，原PO納悶表示「我自己甚至遇到是後來進來的薪水比我高，我猜測至少差2萬，負責的事情或技能硬要比可能我還比較多，熟練度當然也完勝新人」。

▲原PO在網路論壇《Dcard》分享身邊後進同事卻比老員工薪水高的案例。（示意圖／翻攝自upsplash）

接著她也提到「學歷差再多應該也不到2萬的差距吧？」，同時也無奈表示不明白為何跳槽總是比等加薪還快，而話題曝光後也掀起不少過來人紛紛認同表示跳槽的薪資真的遠比待在公司等待加薪來的高「28k 一年沒調薪，跑去外商公司 55k」、「之前每年調薪1千左右，換個工作薪水直接高9千，給您參考...」、「跳走又跳回來，年薪從8X>12X>16X，能不跳嗎？同部門不同主管了」。

不過也有職場前輩提醒，千萬別傻傻地就這樣提離職，想在職場生存還是得看看自己的競爭力，「跳之前先找到工作談好薪水吧，別看完這篇傻傻的就去提離職了，別忘了雖然你的公司有可能低估你的價值但也有可能高估了，也要看公司和產業規模，重點還是你的能力和競爭力」、「我也是跳槽越跳薪水越高，但是永遠都是基層，如果你想要拼當幹部或是主管的話，那就忍一下在同一間公司做久一點」。（編輯：楊智傑）