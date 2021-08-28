鹽酥雞掉滿地？她湊近一看崩潰　真相網全笑翻：在地美食

台灣小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，尤其在油鍋內炸得金黃酥脆、香氣四溢的雞皮更是不少老饕的心頭好。不過日前就有民眾在臉書社團貼出一張「鹽酥雞掉滿地」的照片，畫面曝光後卻讓不少網友笑翻。

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這名網友在臉書社團《路上觀察學院》中貼出一張照片，不過仔細一看可以發現，其實這個畫面是公園角落旁的落葉和枯枝們被堆積在一旁，看起來就像是買了鹹酥雞卻灑了一地，一不小心就會看成滿滿的炸物和九層塔，就連原PO也笑稱「以為是一堆鹽酥雞...九層塔炸的油油酥酥的那種」。

▲鹽酥雞酥炸模樣搭配九層塔是不少台灣人的宵夜最愛。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）

▲有網友眼花看到路邊「散落一地」的鹽酥雞。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

照片發出後也讓不少網友眼花看錯，更有許多網友幽默吐槽「垃圾食物」、「在地美食」、「月底了，看路上什麼東西都能看成食物」、「野生的九層塔很罕見，尤其酥炸過的更是瀕臨絕種，你真的很幸運 拜託你不要公開地點，保護野生九層塔」、「這九層塔看起來很酥脆好吃！」、「乍看還以為是在地美食鹽酥雞」。

事實上，食藥署就曾提到

食物只要掉在地上，不管是哪種類型的食物，或者用多快的速度從地上撿起來，都建議不要直接吃

，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。（編輯：楊智傑）