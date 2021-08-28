瘟疫2字被禁言！陸手遊全改「痔瘡」　超瞎台詞成功上架

中國近年來針對言詞審查擴及到網路上，日前就有中國網友發現，有遊戲公司疑似為了能通過「網路審查」，於是將劇情內所有提到「瘟疫」的對話台詞全數用「痔瘡」代替，也因此讓愁苦情深的男主角脫口「我住的小山村，爆發了一場痔瘡」、「人心比痔瘡更可怕」等爆笑台詞，就連參與製作的中國網友也忍不住出面吐槽掀起不少討論。

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日前中國有款手機遊戲《時空戀結》成功上架，不少粉絲期待點開遊戲後卻被劇情當中的對話搞得滿頭霧水，由於這款遊戲背景是玩家得扮演現代少女，穿越到古代與男角色們邂逅，因此培養好感中便會透過對話更了解每個不同身分的帥哥們。

然而有玩家卻發現，遊戲中的皇子台詞有些奇特，經常在對話過程中提到「痔瘡」，對白內提到「12歲的時候，我住的小山村，爆發了一場痔瘡」、「得了痔瘡的人，等於宣判了結果，只能靜靜受折磨等死」、「那段時間得了痔瘡，渾身不舒服」、「犧牲自己和孩子，也一定要讓皇子痔瘡好起來」，最後還以「人心比痔瘡更可怕」為總結。

▲對話台詞中經常出現爆發「痔瘡」等對白（圖／翻攝自微博）

有玩家摸不著頭緒便把遊戲過程截圖下來，更有眼尖網友揪出矛盾，直言得了「痔瘡」卻因此過世實在不符合劇情與實際情況，但只要把台詞內的「痔瘡」代替為「瘟疫」，劇情一樣能流暢進行，消息曝光後掀起不少中國網友討論，其中更有自稱參與遊戲研發的網友在微博上發文透露「會改叫『痔瘡』，是因為『瘟疫』審核不過，故意改的」，除了吐槽沒想到真的有玩家認真看劇情外，也幽默澄清「我本人絕對絕對絕對沒有痔瘡！」。（編輯：楊智傑）