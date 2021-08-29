靠「撿回收」過活！美國媽爽賣Airpods　一周進帳高達3萬

不少在經濟困頓或無法如同一般人工作的弱勢民眾，會透過撿取資源回收來賺取收入，甚至有人以此為生，不過這樣的生活既無保障也僅能勉強度日，想靠此溫飽也有些困難。但日前就有一名美國媽媽，靠著「撿回收」來拾荒過日，竟能成功養活自己與四個小孩，一週收入甚至可高達美金1000元（約新台幣2萬7千元）。

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根據

外媒《UNILAD》

報導，美國一名住在德州的4寶媽蒂芬妮光靠撿垃圾轉售，就能夠養活全家，報導提到她從2017年起就辭去原本的餐廳工作，選擇到垃圾桶撿取當地人丟進垃圾桶但有價值且能使用的物品，並找到了不少僅用過一兩次，甚至從沒拆封過的彩妝、保養品等，日前還撿到了全新的Airpods、藍芽耳機等等，家裡的傢俱也大部分是從回收桶撿回來的。

▲蒂芬妮常帶著孩子到垃圾桶中尋找被扔掉的有價值物品。（圖／翻攝自IG @dumpsterdivingmama）

不僅如此，她還自己經營了IG、Tiktok等社群平台，並上傳分享自己的撿回收過程與戰利品，儼然成為一名「拾荒系網美」，並藉著社群平台的擴散力，轉售許多被浪費、丟棄的未使用物品，曾經一週就賺取超過1200 美元的利潤（約新台幣33000元）。

▲蒂芬妮也會透過轉售完整或未拆封的有價之物來賺取利潤。（圖／翻攝自IG @dumpsterdivingmama）

不過日前Tiktok也因為「非法獲取他人物資不當得利」為由將她的帳號封鎖。對此，蒂芬妮僅簡單表示自己樂於繼續付出一己之力，替環保盡一份心力，並維持地球的整潔。（編輯：楊智傑）