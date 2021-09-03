COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／超簡單！外酥內軟西班牙烘蛋　大人小孩都愛吃

▲YouTube頻道「Célia葡萄酒之旅」要教大家製作好吃的「西班牙烘蛋」。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲YouTube頻道「Célia葡萄酒之旅」要教大家製作好吃的「西班牙烘蛋」。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-03 13:00:00

位於伊比利半島上的西班牙，在不同的地區、歷史，也造就在西班牙有不同的飲食文化，其中更以海鮮最為著名。YouTube頻道「Célia葡萄酒之旅」的 Celia目前旅居法國，這次他邀請西班牙的朋友 Eve ，一起做西班牙的家常菜「西班牙烘蛋」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTube頻道「Célia葡萄酒之旅」的 Celia 目前在法國的葡萄酒產業工作，平時與大家分享一些在家享受葡萄酒的方式，這次她邀請西班牙的好朋友 Eve ，教大家製作「西班牙烘蛋」，簡單又好吃， 吃起來外酥內軟，口感非常好。



製作西班牙烘蛋的材料有：

  • 馬鈴薯  2大顆
  • 蛋  5顆
  • 牛奶  50ml
  • 鹽  少許
  • 黑胡椒  少許
  • 番紅花  少許（可省略）
第一步：將把馬鈴薯洗淨、削皮、切片，切片的薄度約為可透光厚度。切好後，再清洗掉馬鈴薯片上的澱粉。

▲馬鈴薯切片的薄度約為可透光厚度。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲馬鈴薯切片的薄度約為可透光厚度。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲蛋液中可加入牛奶，讓口感更鬆軟滑順。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲蛋液中可加入牛奶，讓口感更鬆軟滑順。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
第二步：將全蛋液用少許的鹽、黑胡椒粉作調味，並加入一些些牛奶，讓蛋有鬆軟滑順的感覺。

第三步：以中小火油炸馬鈴薯片，炸至表面酥脆。

第四步：另起油鍋，並倒入一半的蛋液，上面放上剛剛炸好的馬鈴薯片，在煎蛋的過程，火不需要太大，讓裡面保有濕潤的感覺。煎好後，先起鍋放置旁邊。

第五步：將剩下的蛋液倒入油鍋，上面也放上炸好的馬鈴薯，重複第四步，最後撒上一些番紅花。

▲將兩片分開製作的蛋合在一起。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲將兩片分開製作的蛋合在一起。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）

最後將兩片烘蛋合在一起，並稍微把邊緣黏住，就大功告成了。

Eve也在影片中透露，先把馬鈴薯油炸後，會讓西班牙烘蛋的香氣提升。而馬鈴薯的挑選上，要選擇適合油炸的馬鈴薯，而可以油炸的馬鈴薯，判斷依據是削開後，所呈現的顏色是黃色。影片最後，兩人還配上台中的名產「東泉辣椒醬」，兩人也直呼「太搭了！」。不妨選擇一個悠閒的週末午後，自己動手做做看吧！（文字編輯：劉俊佑）
 

▲讓烘蛋好吃的小秘訣，就是先將切片馬鈴薯炸過。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）
▲讓烘蛋好吃的小秘訣，就是先將切片馬鈴薯油炸過。（圖／Célia葡萄酒之旅　授權）

▶︎感謝授權：Célia葡萄酒之旅
完整影片：https://youtu.be/cSvyJY4LyjE

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀