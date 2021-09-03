影／超簡單！外酥內軟西班牙烘蛋　大人小孩都愛吃

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YouTube頻道「Célia葡萄酒之旅」的 Celia 目前在法國的葡萄酒產業工作，平時與大家分享一些在家享受葡萄酒的方式，這次她邀請西班牙的好朋友 Eve ，教大家製作「西班牙烘蛋」，簡單又好吃， 吃起來外酥內軟，口感非常好。
製作西班牙烘蛋的材料有：
- 馬鈴薯 2大顆
- 蛋 5顆
- 牛奶 50ml
- 鹽 少許
- 黑胡椒 少許
- 番紅花 少許（可省略）
第二步：將全蛋液用少許的鹽、黑胡椒粉作調味，並加入一些些牛奶，讓蛋有鬆軟滑順的感覺。
第三步：以中小火油炸馬鈴薯片，炸至表面酥脆。
第四步：另起油鍋，並倒入一半的蛋液，上面放上剛剛炸好的馬鈴薯片，在煎蛋的過程，火不需要太大，讓裡面保有濕潤的感覺。煎好後，先起鍋放置旁邊。
第五步：將剩下的蛋液倒入油鍋，上面也放上炸好的馬鈴薯，重複第四步，最後撒上一些番紅花。
最後將兩片烘蛋合在一起，並稍微把邊緣黏住，就大功告成了。
Eve也在影片中透露，先把馬鈴薯油炸後，會讓西班牙烘蛋的香氣提升。而馬鈴薯的挑選上，要選擇適合油炸的馬鈴薯，而可以油炸的馬鈴薯，判斷依據是削開後，所呈現的顏色是黃色。影片最後，兩人還配上台中的名產「東泉辣椒醬」，兩人也直呼「太搭了！」。不妨選擇一個悠閒的週末午後，自己動手做做看吧！（文字編輯：劉俊佑）
▶︎感謝授權：Célia葡萄酒之旅
完整影片：https://youtu.be/cSvyJY4LyjE
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