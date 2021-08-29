加油站旁爽抽菸！屁孩「無視警告」　下秒遭滅火器猛洗臉

加油站中除了會標示要熄火加油或禁止使用手機外，更重要的是常會貼著「嚴禁煙火」的標語，要求駕駛在加油站小心危險行為。不過日前在國外就發生一樁駕駛「擺爛」無視警語照樣抽菸的危險行為，而老闆眼看該名駕駛不肯聽勸，一氣之下直接舉起一旁的滅火器，對著駕駛臉上狂噴，監視畫面曝光後也讓不少網友直呼大快人心。

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日前有網友在國外論壇「Reddit」公布這段監視器畫面，並解釋這起事件發生在保加利亞，當時加油站內有兩台車輛正在加油，然而右方身穿白色上衣的男子卻在加油過程中若無其事的點起口中叼著的香菸，無視在加油站點火可能造成的燃爆意外。

當時加油站管理人也走向該名駕駛，告知他的行為相當危險要他立刻熄滅，不過該名白色上衣駕駛卻無視對方的警告，若無其事的吞雲吐霧，老闆見狀也二話不說地轉頭走向加油站旁的乾粉滅火器，而男子當下似乎還搞不清楚老闆想幹什麼，愣愣地看著對方直接朝自己與車內的友人猛噴一頓，瞬間就將白衣男子手上的菸與囂張氣焰一口氣熄滅。

▲該名駕駛愣著被滅火器噴了好一陣子。（圖／翻攝自Reddit）

畫面曝光後也被不少Reddit網友瘋狂轉發，更有許多網友看完監視畫面後直呼過癮「那個駕駛看到對方拿滅火器還不知道是要噴他也太好笑」、「感謝老闆又拯救了一樁愚蠢害死人的事件」、「身為加油站店員，這畫面根本是我們的夢想成真」、「為了安全起見，支持再多噴幾秒」。

事實上，若在全面禁菸的加油站犯下這個行為， 根據我國《菸害防制法》第15條規定「在製造、儲存或販賣易燃易爆物品之場所全面禁止吸菸」，違者可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。而一旦有危害公共安全的疑慮時，更可依照《加油站設置管理規則》最高處50萬元罰緩。（編輯：楊智傑）