看緊荷包！「4生肖」秋季容易破財　這1位投資需注意小人

財運往往是人們最關注的話題之一了，塔羅牌艾菲爾老師就表示，在這個秋天有「4個生肖」容易破財連連，提醒上榜的生肖，自己要多注意了。別忘了提醒朋友、閨蜜，告訴彼此要守住荷包！





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▲這個秋天有「4個生肖」容易破財，其中這位投資需要注意小人。（示意圖／取自pixabay）

× ▲這個秋天有「4個生肖」容易破財，其中這位投資需要注意小人。（示意圖／取自pixabay）

生肖雞

生肖雞在秋季中，約略在農曆八月的時候財源有些不穩定，尤其是家庭開銷的擔子，全都落到你的肩上。可能是老家房子要裝修，爸媽向你要錢贊助；或是弟弟妹妹開學，需要一筆款項繳交學費；甚至是你可能因為家庭因素，或工作關係需要搬家，到外地租屋等等的費用，雖然這些都是必須開銷，但也是讓你壓力大到喘不過氣。老師在此奉勸你，跟家人好好溝通一下，看看可不可以先緩一緩這一筆錢，如果無法拒絕，那麼就當作是樂捐好了。





生肖猴





生肖猴在秋天一開始就覺得壓力有點大了吧？！因為目前太歲星加臨，雖然你不在牛年太歲名單中，但是這個月就是衝煞到你。舉凡投資項目、公司合約、借貸款項，這些重要的項目，合約書一定要認真讀三遍，看不懂的就一定要問，請教專業人員，不要想草草了事，這很有可能會讓你背上大鍋。賠錢事小，如果牽扯到法律問題的話，就不是好解決的了。老師要嚴肅的跟你說，不要太相信閒雜人的耳語，做重大決定前一定要親自去看、去接觸，再做評斷。





生肖鼠





生肖鼠在深秋時，約莫是農曆九月份，財運容易被沖散，主要收入來源會因為突如其來的阻礙而被耽擱了，讓你有可能無法在正常時間領到錢；偏財也因為運勢低落，不容易聚集。甚至要提醒你，很有可能會被熟識的小人矇騙，你耳根子很軟，容易因無法推拒的人情而買下高金額的商品或被人遊說投資，這些常常都是身邊熟人利用你的弱點而下的圈套。老師要提醒你，就算再熟的人也不要心軟，量力而為，不要把自己逼到風口浪尖上。





生肖狗





生肖狗在農曆九月份深秋時要注意自己的荷包，就算你自己不花錢，也會有人來幫你花，而且是你心甘情願掏出來的。原本就對朋友非常有義氣的你，平常也少不了吃喝玩樂或叫外賣，然而在這個秋季容易大方過了頭，反而讓自己每個月都成了月光族。另外，你最近在金錢、工作、甚至是愛情的壓力特別大，讓你忍不住藉由購物揮霍來抒發內心壓力，但往往等收到帳單、荷包透支後又懊悔自己為什麼要買那麼多，反而壓力更大，造成惡性循環。老師貼心提醒，不要再刷卡了。（編輯：郭佩蓉）





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