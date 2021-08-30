芭樂怎吃口感更好？內行沾「1佐料」成越南口味：變很甜
芭樂被稱為國民水果，本身含有大量的維生素C及膳食纖維，引不少人喜愛。而通常芭樂最常配梅子粉吃，酸甜綜合別有一番風味。近日有網友在臉書社團上分享，自己吃芭樂都會搭「1佐料」吃，釣出不少老饕表示曾經那樣吃過，也解釋這是越南人特有的吃法，如果水果本身甜度不高，搭著吃會讓水果的甜度浮上來，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 13:55:21
這位網友在臉書社團《家常菜》發文，「有人吃過芭樂沾辣椒鹽吃的嗎？另類的吃法，我竟然喜歡上它」只見貼出的照片，旁邊的佐料並不是一般的梅子粉，還是紅色的粉末狀，感覺看起來非常像辣椒粉，讓原PO沾了之後讚不絕口。
貼文一出，網友留言表示，「沒有欸，是什麼樣的感覺？」、「怎有這種吃法」、「看過青芒果沾辣椒醬油的，感覺也不錯吃」、「好像有人吃過」、「沒有吃過」、「任何水果都可以沾」、「沾辣椒醬油」、「好吃，越吃越唰嘴」。
有許多人表示，這是越南特有的吃法，原因是越南的水果沒有甜度，因此需要透過沾佐料，讓水果更有風味，「那是越南人的吃法、真的好吃」、「越南吃法，好吃」、「越南水果大都沒甜度才沾辣椒盬吃」、「辣蝦粉，硬的或者甜度沒那麼高的水果加這個來吃，蠻爽口的好吃」。也有人解釋道，這個並不是「辣椒鹽」，而是專門沾水果的「蝦鹽」，「這是蝦鹽吧？沾芭樂真的很好吃」、「沾著去吃水果的甜味好像會跑出來，比如說芭樂不太甜，沾著吃就會有點甜味」。（實習編輯：歐雅如）