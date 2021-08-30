女兒幫芭比換臉！媽開門驚見「詭異碎紙」 真相超崩潰
芭比娃娃是20世紀最廣為人知的玩偶，是不少人童年最喜愛的玩具。近日，就有位媽媽分享，女兒覺得芭比娃娃長太醜，便決定動手幫它「換臉」，而她上前關心女兒用剪刀的過程，結果卻看到地板上有「碎紙片」，真相讓她瞬間崩潰，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 10:30:13
綜合媒體報導，英國一位媽媽維多利亞（Victoria Ingham）表示，她某天跟平常一樣，上樓查看4歲女兒的情況，結果一進房門，發現女兒正在用剪刀，地板上還散落著一堆碎紙。她擔心女兒受傷，便上前取走剪刀，走近一看才發現，地板上的「碎紙片」居然是紙鈔，讓她頓時說不出話。
女兒向維多利亞解釋，自己在玩芭比娃娃時，覺得娃娃的臉不好看，這時突然想到紙鈔上漂亮的女王頭像，因此才會偷拿幾張紙鈔，把上頭的頭像剪下，並貼在芭比娃娃的臉上，但沒想到計畫到一半就被媽媽逮到。經過維多利亞確認後，女兒共剪了25英鎊（約新958元台幣）。
怎料，女兒還幸災樂禍地說「我有3個漂亮的芭比，媽咪只有可憐的2塊錢」，令她相當生氣，但看到女兒天真的臉蛋，也只能含淚原諒。貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「太搞笑了！非常有創意」、「天啊！我差點笑死哈哈」、「抱歉，我忍不住笑了」、「真的會又氣又無奈」、「你脾氣真好！如果是我，一定會好好教訓她」。
對此，也有網友建議可以將錢拼起來，拿去銀行請求協助，因此在維多利亞和老公的努力下，成功把紙鈔碎片拼好，拿到銀行後，也順利兌換了新鈔。另外，也有不少人同情維多利亞，因為她的朋友替她建了募資網站，想不到竟到235英鎊（約新台幣9013元），讓她感到驚喜又感動。（編輯：許智超）