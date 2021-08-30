洗衣店有購物籃？他目睹「過程」愣住 網酸：請支援洗衣
近年來投幣式「自助洗衣店」越來越多，其店內不僅提供洗衣、烘衣等機器可使用，且便宜的銅板價格，深受不少人喜愛。不過，就有網友抱怨，他看到有人提購物籃來洗衣店，原以為是大媽的日常，但拎回的人卻是一名年輕人，整個過程讓他十分傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 11:04:12
原PO在《爆廢公社公開版》表示，他日前經過自助洗衣店時，突然看到全聯的購物籃出現在桌上，他忍不住心想「看到這只菜籃，我原以為又是台灣大媽的日常」，怎料，來拎回的竟是一位年紀不到30的男生，而且對方還拿購物籃裝要烘乾的衣物，讓他看了當場傻眼。
貼文曝光後，網友都不認同「偷購物籃」的行為，紛紛留言回應，「請支援洗衣…」、「拿走也換個貼紙吧！這樣高調的」、「是想幫全聯開洗衣店嗎」、「應該是他媽媽忘了拿」、「不用懷疑只是借用而已」、「真的是有夠丟臉的」、「購物籃、賣場推車…台灣日常」、「人啊！只要夠不要臉，臉皮夠厚，什麼事都幹得出來」。
另外，也有不少人分享自身經歷，「我之前是家樂福安管，還看過別間家樂福的推車跑來我們店，重點是我們離分店很遠，到底怎麼推來的」、「我家鄰居都推車加購物籃，一起坐電梯推回家的」、「看過東西買太多，直接整台車推回家，再丟到家外面」、「我有遇過烘衣時，結果洗衣籃放那裡，變成一個同顏色小2號的洗衣籃」。（編輯：許智超）