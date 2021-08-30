女50公斤遭喊太肥！男友求減14公斤 真相糗炸：沒常識
健身風氣逐漸盛行，對於身材的標準也越來越不同，以前會覺得「瘦」就是好看，才是一切，但到最近人們越來越注重身體健康，會覺得有肌肉線條才好看。近日有網友在網路論壇上哭訴，自己的男友希望她體重瘦到3字頭，讓不少網友看傻眼，更痛批男友太過於苛責，苦勸快分手，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 15:37:08
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「男友要求我瘦成這樣」的貼文，「我目前158/50 我承認很胖，但是我男友要求我瘦到36，說什麼女生胖很噁心之類的」。原PO也很擔心，「男友是我同班同學一旦分手團體就會決裂」。
不料貼文一出，留言馬上蓋起高樓，「你確定他有把你當女友？比起說他喜歡你，不如說他只是想把你變成他喜歡的樣子」、「你男友是不是沒有BMI相關常識啊？這樣是過輕好嗎，你現在才正常」、「笑死我跟你差不多高，55公斤我覺得剛剛欸」、「要求瘦到36公斤會不會太扯」、「50你跟我說胖？」、「他是想要一個不健康的女友嗎」、「去健身，變成超級歐美辣妹」、「這是要紙片人的概念嗎」。
而事實上，若以原PO提供數據計算，目前158公分、50公斤的身材來算，其BMI值為20，是符合成人18.5≦BMI＜24的範圍，但若是瘦到36公斤的話，算出來的BMI值僅剩下14.1，嚴重低於過輕的標準18以下，是非常不健康的體重。（實習編輯：歐雅如）