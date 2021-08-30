女50公斤遭喊太肥！男友求減14公斤　真相糗炸：沒常識

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▲一名網友哭訴，自己男友要求自己瘦到36公斤。（圖／Pixabay）

你男友是不是沒有BMI相關常識啊？這樣是過輕好嗎，你現在才正常

目前158公分、50公斤的身材來算，其BMI值為20，是符合成人18.5≦BMI＜24的範圍