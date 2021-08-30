爸去世才知是雙胞胎！恐怖秘密意外曝 眾愣：那生父是誰
如果像八點檔一樣的誇張情節，在現實生活中上演，那你會有什麼反應？國外就有位網友分享，她小時候曾在家中同時見過「2個爸爸」，但當時只以為是自己睡昏頭，直到爸爸去世後，才知道爸爸有個雙胞胎兄弟，母女倆還因此發現一個恐怖秘密，讓她相當震驚，影片一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 15:09:58
根據《鏡報》報導，國外一名網友邦妮（Bunnie）在《TikTok》表示，她小時候某天晚上，因為口渴而起床下樓，這時，她看到爸爸佛萊迪（Freddy）站在門外，與一個她沒看過的女人吵架，由於當時年紀還小，她也沒有多想，便趕快喝完水上樓，結果卻在樓梯轉角撞上了爸爸。
邦妮指出，自己剛明明看到爸爸站在門口，怎麼才過幾秒，爸爸就出現在樓梯間，這讓她頓時嚇壞，急忙地跟爸爸道晚安，然而她在上樓途中往窗外看，發現爸爸竟然又在站門外，於是她轉身往後樓下看，裡面的爸爸依舊還站在樓梯處，等於同時出現兩個爸爸，這讓她不禁懷疑「自己出現幻覺」。
隔天一早，邦妮把這件事告訴媽媽時，對方也以為她在做夢，隨著時間過去，她也漸漸忘記此事。直到爸爸去世後，她們才發現爸爸其實有個雙胞胎兄弟艾迪（Eddie）。更誇張的是，艾迪與佛萊迪經常互換身分生活，而雙方的家庭也都不知情，同時也代表邦妮叫的父親，有時是安東尼、有時是艾迪。
如今，被稱為「佛萊迪」的爸爸已經去世，但另一人則下落不明，因此沒人知道死去的爸爸到底誰。影片曝光後，網友也紛紛留言，「所以問題來了，誰才是真正的親生父親」、「真不敢相信，會有雙胞胎這樣做嗎」、「媽媽怎麼都沒注意到」、「到底是你的生父是誰？會不會一輩子沒人知道了」。（編輯：許智超）