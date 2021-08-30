男友想砸30萬變帥哥！女問原因尷尬「我長太正」：會後悔
若是對自己的外貌沒有自信，有些人會選擇去做醫美，甚至是動刀來讓自己的容貌變得更好看，整體給人的感覺也會更有魅力，不過有一位男性卻因為自己的女朋友太漂亮，讓他有了想要「進場維修」的念頭，而且要做的是削骨這項大工程，他擁有護理背景的女朋友，連忙想要阻止男友去整形，並上網尋求網友的看法。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 15:23:28
這位擁有護理背景的「女朋友」在《Dcard》上分享，「和男友在一起快一年，他人真的很貼心很溫暖，但一直對自己的外表沒自信，雖然他確實不是很帥，不過在我眼裡還過得去，他偶爾會提起想要去整形，他朋友也曾開玩笑說『要變帥一點才配得上我』，因為他認識的人都覺得我很漂亮」。
她接著說「男友存了三十幾萬想去削骨做人工下巴，我聽了就覺得好可怕，這種大手術風險高，聽說老了後遺症也多，畢竟我自己護理背景都不建議任何朋友去整形，看過太多整了老了多半都會後悔，但他好像都聽不進去」，原PO也貼了幾張男友的照片，想請大家幫忙鑑定男友有沒有整形的必要。
網友看了原PO的分享後，紛紛表示「換髮型加上減肥就可以了」、「看要不要留個鬍子」、「老實說，我覺得你男友這張臉打扮起來會很有個性欸，像是日本街頭風」、「看最後一張不會醜啊，而且鼻子也蠻挺的，我也是本壘板臉，但我覺得男生臉有點方是好看的」、「他的臉型很正常吧」、「錢還不如省起來，拿去用在健身房比較實在」。
另外也有網友認為「我覺得先讓男友認知到整形，是為了他自己的外在，而不是配不配得上的問題」、「男友想清楚、做足功課，而且在安全的前提下整形可以更加分更有自信，也沒什麼不好呀」、「他真的想就讓他去吧」、「他如果真的堅持，我覺得妳就尊重他的意見」。（實習編輯：王麗雯）