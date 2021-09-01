準備送好兄弟回陰間！你不可不知的鬼門關「八大禁忌」

今年的鬼門關（農曆七月三十）時間點落在國曆的9月6日星期一，一整個農曆七月固然有一些禁忌不能做，但是鬼門關當天的禁忌又更多了，有關鬼門關的「八大」禁忌，大家可要好好注意，當心不要犯了不該犯的錯！以下就帶你來了解鬼門關的禁忌。

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祭拜類禁忌

中元普渡需要準備好料給好兄弟享用，鬼門關當天當然也需要拜拜，不管是公司行號還是住家，以下四點關於鬼門關拜拜送好兄弟一程的注意事項，請多加留意。

一、普渡品要吃完：

為了避免好兄弟聞到供品的氣味，再尋著氣味回去吃，所以鬼門關當天拜拜的普渡品一定要吃完，倘若供品沒有吃完，就容易吸引好兄弟回過頭來找你，如果真的沒辦法吃完，也可以儘早把這些食物捐贈給一些慈善機構，並或是需要的人。

▲鬼門關祭拜的食物要記得吃完。(示意圖／NOWnews資料照)

二、供品準備方便攜帶的「整包乾料」：

鬼門關當天

祭拜

的供品

也是很講究的，盡量準備一些罐頭、泡麵、餅乾、零食

等方便攜帶的

完整包裝乾

料，

讓祂們可以拿了就離開，快速又方便的帶回陰間享用，另外一個用意則是怕供品太豪華、吃太好，祂們會捨不得離開，這樣做可以避免他們逗留。除此之外，還

可以準備一些白米、油、鹽等，這些供品都象徵著，好兄弟可以在未來11個月不用擔心吃的問題。

▲鬼門關祭拜用品盡量已簡便為主，例如泡麵罐頭等等。（示意圖/pixabay）

三、不要說「再見」等詞彙：

祭拜時千萬不可以說到「留」、「再見」、「期待明年再見／來」、「明年我再準備豐盛一點」等關鍵字，這麼做是為了避免

祂們

不願離去，或是讓好兄弟對你留下深刻印象因此「結緣」，如果提到這些字被聽到了，也許

祂們

會在下次鬼門開再來找你。

▲祭拜時千萬不要提到「再見」等辭彙。（示意圖/pixabay）

四、普渡燈記得燒化：

掛普渡燈這個習俗又稱為「起燈腳」，這是為了讓好兄弟知道此處有供品可享用，含有招集孤魂的意思，在鬼門關時祭祀結束後，請記得在當天拿下並燒化普渡燈，這個動作又稱「謝燈腳」或「拜燈腳嬤」，如果它是不能燒的材質，也要把它收起來。

▲ 鬼門關時祭祀結束後，請記得在當天拿下並燒化普渡燈。 （示意圖/pixabay）

日常用品類禁忌

一、不要擺有香味的花：

一樣是關於氣味的問題，有點類似普渡品要吃完的概念，鬼門關當天如果擺了香味很濃的花，就容易吸引好兄弟，其實嚴格來講，香味太重的東西都要避免，就怕

祂們

聞香而來，因而流連忘返。

▲鬼門關當天家中不要擺設有香味的花。（示意圖/pixabay）

二、不要聽佛經：

人往生時，某些宗教會有唸佛經的儀式，幫死者超渡、前往西方極樂世界，鬼門關當天如果聽了或是播放佛經，會讓好兄弟認為你要超渡

祂們

，此舉反而讓

祂們

不願意離開，晚上也比較容易做惡夢。

▲鬼門關當天千萬不要聽佛經。（示意圖/pixabay）

三、不要放磁鐵：

鬼門關就是好兄弟要收官的日子，所以別在家裡放磁鐵，如果在晚上

祂們

要回陰間的時間放了磁鐵，這個磁鐵的引力會吸收

好兄弟

的能量，因此留在人間回不去。

▲鬼門關當天家中也不要擺磁鐵。（示意圖/pixabay）

四、家中的玩偶要藏起來：

鬼門開當天，有一說是晚上最好不要晾衣服，怕好兄弟會把衣服拿去穿，相似的道理，鬼門關之前一定要把家中的玩偶藏起來，如果

祂們

還不想回去陰間，想留在人間繼續玩耍，就有可能會附身到玩偶裡，所以玩偶、娃娃類的東西一定要藏好。

▲鬼門關當天家中玩偶也要記得收起來。（示意圖/pixabay）

※【

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