每點麥脆雞都心碎！女哭「不抱期待」 麥當勞員工揭真相
知名連鎖速食品牌「麥當勞」，因旗下商品十分多樣，總是吸引不少消費者前往享用。不過，就有一名女網友表示，每次單點麥脆雞腿都會拿到棒腿的部位，讓她不解發問「只要單點一塊就都會給雞腿嗎？」對此，就有員工跳出來解答真相。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 15:50:42
原PO於Dcard上發文，表示「我很喜歡吃麥當勞的炸雞，比起雞腿，比較喜歡大雞塊（腿排）那個部位」，她透露，雖然價目表都有標示單點麥脆雞腿不能選部位，但每次拿到總是棒腿，「大概十次有十次，幾乎就是印象中的每次，都是拿到雞腿，覺得沮喪而且好貴嗚嗚」。文末她便詢問「想問有沒有麥胞知道原因，是其實只要單點一塊就都會給雞腿嗎？如果是這樣下次就不會抱有期待了，謝謝」。
問題一曝光後，就引來不少網友熱議，「我每次都是腿排，比較想吃雞腿」、「我反而喜歡拿到腿欸！不喜歡拿到排QQ」、「我也很愛麥當勞腿排」、「我也是！有時候就突然很想吃麥脆雞，結果單點$55拿到細細的腿」。
不過，就有麥當勞員工解答，直言「隨機給的哦」、「就單純運氣問題吧！都給腿廚房就會都剩排，如果點2塊的話就會包不出去了！所以單個都是隨機，但會控制平均，我還是廚房工讀生的時候看到單點炸雞都直接夾排，麥胞襄理路過」。
據了解，麥當勞過去販售麥脆雞時，並不能指定部位，而讓不少消費者拿到餐點時既期待又害怕，事後麥當勞雖決議將「麥脆雞腿」與「麥脆雞翅」分開定價販售，但麥脆雞腿部份仍分為棒腿或大腿，部位恕不指定。（編輯：陳雅雲）