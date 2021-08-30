外送平台抽太多！老闆哭：沒賺錢 盧秀燕神回真相被讚爆
外送平台在疫情期間訂單率大增，不用出門的特性，吸引不少民眾使用，也讓不少店家為搶生意加入平台，不過，由於加入外送就會被抽成三成至三成五，讓不少餐廳店家苦不堪言，對於相關議題，台中市議員陳文政今（30）日也對市長盧秀燕提問，表示「是否協助店家讓外送平台降低抽成」，結果盧秀燕神回，意外掀開真相，在網路上引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 16:10:23
陳文政提到，店家想要加入外送平台，店家每一份餐點要被抽成35%，等於100元便當，只實收65元，加入上架費用要5千元，每個月還要收500至600月租費，費用真的很高，而且餐飲業的毛利率非常低，若便當店便當賣100元，毛利率若40%，扣掉被抽成35元，只賺5元，每一次外送，賣一個賠一個，店家等於外送平台打工仔，市府是否協助店家讓外送平台降低抽成？
而盧秀燕也直接做出回應表示「就是因為外送平台抽成非常高，所以其實很多餐飲業都並未加入，「我個人喜愛的餐廳都沒有加入外送平台，這種商業模式屬於市場機制，如果店家覺得太高，就不要加入，希望能衝流量就加入，但大部份餐飲都是未加人。」
而該消息曝光後，在PTT引起廣大迴響，上萬人直言「盧秀燕講得完全沒錯，外送平台沒逼你加入，不要拿了廣告後又想要人家調降抽成，哪有這麼好的事」、「盧講得是事實，實際上沒外送的店家比有加入的更多，人家規則訂在那沒逼你加入，別得了便宜有賣乖」、「你沒錢建平台，別人建了定價你還嫌，想拿廣告又要方便，有這種事嗎」、「以前沒外送平台大家有餓死嗎....這是新型商業模式，你店家甘願加入，要打廣告同時，就沒資格再講說抽成太高了」。（編輯：張嘉哲）