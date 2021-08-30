外送平台抽太多！老闆哭：沒賺錢　盧秀燕神回真相被讚爆

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店家等於外送平台打工仔，市府是否協助店家讓外送平台降低抽成？

▲外送平台抽成太高，市議員陳文政判能夠幫忙協調，讓餐飲業者不要那麼苦。（示意圖，與本文無關／取自photoAC）

如果店家覺得太高，就不要加入，希望能衝流量就加入，但大部份餐飲都是未加人。

外送平台沒逼你加入，不要拿了廣告後又想要人家調降抽成，哪有這麼好的事

際上沒外送的店家比有加入的更多

要打廣告同時，就沒資格再講說抽成太高了