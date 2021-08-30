味噌湯怎調味才讚？她丟「一罐」更香濃：秒成火鍋店夯品
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，傳入台灣後也成為不少台人家庭餐桌上常見的湯品之一。不過，就有女網友想要煮味噌湯時，多加一罐豆漿下去，但害怕味道太過奇怪，因而好奇詢問「味噌和豆漿合得來嗎？」對此，就引來老饕們紛紛大讚直呼「更香濃！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 16:39:48
原PO於PTT上發文，表示自己買了一盒味噌，卻只拿來煮過一次湯，「不想老是讓味噌湯的湯頭味道都差不多，我想試著加入無糖豆漿」。然而她擔憂味道十分詭異，因此好奇詢問「想問看看大家有沒有這樣加過，我的配料應該會加入高麗菜、菇類以及豬肉，爬了文找不太到關於味噌與豆漿的組合，希望大家給我一點意見，謝謝」。
問題一曝光，就引來不少網友大讚留言，「豆乳鍋，加點白菜跟海鮮，超棒的！」、「豆漿容易凝結影響賣相，不介意的話就ok」、「都是豆製品呀！詹姆士就做過類似的東西」、「就是火鍋呀！我家常這樣吃～豆漿+茶+雞湯當湯底也可以，不用擔心啦！都很好吃的」、「我記得我在別間店看過味噌豆乳鍋，不過我忘記是在台灣還是在日本看到的...聽說女生都很愛～我是沒吃過拉」。
其中還有老饕分享，「夜市有韓國料理店有賣這鍋，超好吃！自己做的話，豆漿要最後才下，這樣才會好吃」、「小火鍋店有味噌豆漿鍋，自己調配一下想要味噌的鹹香還是豆漿的豆香比較重，再去看比例嘍，我個人喜歡豆味濃有奶香的」、「味噌湯煮好後，熄火，此時加入適量豆漿，拌勻後即可起鍋，記得豆漿不可以滾喔！詹姆士有做過這樣子的料理！」（編輯：陳雅雲）