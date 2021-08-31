房市／想要重購退稅　這些狀況不符合條件

許多人有換屋需求時，都會聽到「重購退稅」這個名詞。所謂重購退稅，是指買掉舊有住宅並買新的住宅，只要符合條件就能夠退稅；但專家提醒，部分常見的買賣模式並不符合退稅要件，例如「丈夫賣掉名下婚前的房子，改以妻子名義買新房」、「沒有設戶籍」、「新買的房子土地價值較低」、「預售換約」等。
財經中心/綜合報導
2021-08-31 08:30:00
為了避免民眾因為被課稅，賣房子所得不夠買新房子，財政部說明，只要是「重購自用住宅用地」，就可申請退回賣出舊屋時所繳納的土地增值稅。不過，重購退稅有幾項條件，第一，原有的房地產必須符合「買賣之前一整年都沒有出租或營業情形」；第二，土地上有房屋，該房屋必須是土地所有權人本人、配偶、直系親屬所有，並設戶籍在這戶房屋內；第三，買賣需為同一人，也就是誰賣掉，就要用同一人的名義重購；最後，新購土地上的房屋也必須是土地所有權人、配偶、直系親屬所有，且同樣應辦戶籍登記，也不可以有出租或營業行為。
另要注意的是，若要享受重購退稅，必須在2年內完成買賣，而當都符合以上條件，新買房屋的土地移轉現值總額，仍必須超過舊屋的移轉現值總額，也就是「扣除繳納土增稅後有餘額」，才能退稅。此外，在該筆土地買入後5年內，都必須作為自用住宅且有戶籍登記，不能改變用途、出租、遷出戶籍、移轉他人（包括夫妻間贈與），否則就會被追繳原退還的土增稅。
盤點常見但卻不符合退稅條件的買賣模式，信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，由於出售原土地及購入新土地的所有權人須為同一人，也就是說，如果是賣掉丈夫原本名下的房子，再以妻子名義買新房子就不能退稅；其次，常有民眾購屋後卻忘記設籍，也不符資格；市場上時有所聞的「預售屋換約」，因為預售屋房子還沒蓋好，土地也還不是購買人所持有，自然無法設籍，當然也不符合條件。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也舉例，許多人在同個縣市或生活圈「公寓換大樓」，但公寓土地持分較大，也就是土地價值其實比較高，很有可能不符合退稅條件；另如賣掉台北市的房子到鄉間買退休宅，也有可能因土地價值縮水而不能申請重購退稅，建議可以先請代書試算公告土地現值。