5歲童火化無人到場！骨髓竟詭異發黑　禮儀師揭悲慘身世

從事殯儀館接體員的作家「大師兄」時常透過臉書粉專透露工作上發生的奇聞軼事或暖心事蹟，日前他就提到自己服務到一名不到5歲的小男童，骨頭卻不如一般小孩般呈現白色，反而宛如上了年紀的老人家發黑，甚至沒有家人來替他撿骨，追問之下才知道孩子有個悲慘身世，而這段經歷曝光後也讓不少網友心酸感嘆「人真的比鬼可怕太多了」。

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大師兄在臉書發文指出，這名不到五歲的孩子過世、遺體火化後，卻始終等不到家人來撿骨，正當他覺得奇怪時，又察覺火化的骨頭並不尋常，「這骨頭滿奇特的，很少見小朋友的骨頭裡面的骨髓跟老人家一樣黑，這應該不到五歲吧？通常都很白的，小朋友生病了嗎？」，而追問之下禮儀師才婉轉回應「生病的不是小朋友，而是他的家人」，原因是家人「長期虐待小孩致死」。

▲本該由家屬撿骨裝罐的５歲童。家人卻遲遲沒有到場。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原以為家人是生病或因故無法前來處理孩子後事，但大師兄一問之下才知道，原來家長無法到場的原因是家長因為長期虐童被關，正在服刑。而這也讓他默默地想「為什麼我今天服務的是你，而不是你的家人？不到五歲的你做錯什麼了嗎？」。

文末大師兄也感嘆，當天自己送了5歲童最後一程，而最後一個步驟將孩子的骨頭壓碎放入研磨機後，短短10秒內就變成了粉末，本該是裝在家屬準備好的紙袋，但他只能裝進葬儀社準備的紙袋裡面，心想「不到五歲的你做錯什麼了嗎？」，更感嘆「遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版」，不少網友也紛紛替小孩感到不捨「好悲傷…希望那小孩來世能遇到好人家」、「果然人比鬼可怕太多了」、「看到這種案例，都要難過很久」。（編輯：楊智傑）