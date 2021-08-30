日本麥當勞最老店員！93歲翁「照輪大夜班」：從小工作狂

連鎖速食店麥當勞在全球設有大量分店，而在日本富山縣高岡市一家麥當勞中，就有一名「高齡店員」年紀已經93歲仍到了24小時營業的麥當勞工作，不僅如此他還每週上4天班，完全樂在工作中，親自展現了「要活就要動」的精神，而根據日媒報導他從年輕時就是個工作狂，老了也不改其志。

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據日媒《北日本新聞社》報導，日本這名93歲的高齡老翁藪田義光，在退休前的工作是名電工，退休後到了住家附近的電玩遊樂場當深夜時段的員工。不過到了2019年，他發現富山縣高岡市車站南邊的一間24小時營業麥當勞正在徵人，心想自己待在家也沒事幹，自己身體還算硬朗又有過夜班經驗，從年輕時代一直都是工作狂的他，二話不說主動前往應徵。

▲藪田義光是全日本年紀最大的麥當勞員工，目前已經有了三年的資歷。（圖／翻攝自北日本新聞社）

當時藪田看中了該職缺能夠「任選自己喜歡的時段上班」的機動性，在成功錄取後安排每週上4天班、每天上班5小時，主要負責清掃用餐區域、更換不同時段的菜單和準備事前食材等等。有趣的是，該間分店最年輕的店員則是個15歲的高中生，宛如祖孫的年紀差距也成為全日本年齡差最大的分店，該分店的36歲店長也大讚藪田不僅能配合上午供餐前的事前準備，店內也維持的相當整潔。

受媒體訪問時，藪田也對自己和其他店員的年紀差表示，儘管自己有時候無法理解年輕同事們所說的話，或是不認同他們的想法、舉動，但自己總會試著去理解對方，而同事們看到高齡的他就算從事簡單的工作也全力以赴的態度，也欽佩表示「他的例子正鼓勵著我們，人不管到了哪個年紀都能嘗試挑戰」。（編輯：楊智傑）