人妻求職不順！投履歷沒用 「1原因」全場認了：真的難
受到疫情影響，許多人不幸失業，生計大受影響，為了找到再度就業的機會，求職者往往廣投履歷，但有時候效果也未必盡如人意。就有位人妻在網路上透露，「投了好多履歷，不是已讀沒回就是不讀不回...」感慨自己求職不順，網友們心有戚戚焉，紛紛認同「1原因」真的影響很大。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 13:39:16
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，直呼「唉～超過40歲是不是真的很難找工作啊？！」透露自己因為疫情所以失業了，自嘲「這樣算中年失業嗎？」開始求職後，投了好多履歷，不是已讀沒回就是不讀不回，還有服務業直言「要35以下的年輕妹妹」，讓原PO不禁感慨「哈囉～我也有年輕過好嗎？」
文章一出，許多網友認同中年轉職確實困難，「35以上有些公司就不要了」、「很多公司、工廠、店家都是如此，政府的政策不能歧視年齡就業，但上有政策下有對策，只好一樣讓應徵者填資料，卻不一定能讓應徵者進入職場」、「唉！政策雖然明定不能歧視就業年齡，但公司廠家對於四十歲以上總是略過不在應徵的名單內，除非有特殊關係或身障人士就業輔導，中年失業永遠是就業輔導中心頭痛的問題」、「超過35，公司大部份都刷掉」。
另外也有網友建議，「去就業服務站可能比較有機會」、「創業吧，都40了」、「可嘗試銷售業，大賣場，菜市場裡面的那種面銷人員，沒有甚麼門檻但收入完全不會比工廠上班族差喔」、「便利商店或跑外送」。（編輯：倪浩軒）