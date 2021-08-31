一日突狂接4通面試電話！求職妹搜出內幕秒愣：真的心慌
不少企業為了找尋適合的人才，都會於徵才網站放上職缺，更會附上工作內容、薪資待遇等資料，以供有興趣的求職者們能夠查看。不過，就有一名女網友指出，昨（31）日連接了4通面試邀約電話，但她一上人力銀行查詢卻驚覺不對勁，讓她無奈直呼「沒有工作和社會經驗的求職菜鳥真的心慌慌」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 14:12:10
原PO於Dcard上發文，表示自己剛畢業在找尋工作，最近就在人力銀行上放上履歷，每天至少都會接到1到3個面試通知，昨日更是接到4通電話邀約面試，且對方說詞都一致「都會說在人力銀行上看到我的履歷，問我還有沒有在找工作」。
不過，她透露「很常接到的電話或是app上面試通知跟我履歷上放的希望行業完全不同，然後直接想跟我約面試但想找我面試的職位也不會講清楚！她也舉例，某間公司打電話來邀約，卻沒有講清楚職務和職缺，「回答想看一下職缺再決定，對方表示公司沒有成立FB或網站所以沒辦法提供參考」。
不僅如此，她昨日接到的4通電話除了不是她所希望的行業，甚至還有在人力銀行上查詢不到公司名字，讓她好奇詢問「是不是數字銀行上奇怪的公司或人資真的很多啊？如果像是這種情況建議還是去面試看看嗎？沒有工作和社會經驗的求職菜鳥真的心慌慌」。
問題一曝光，就有過來人戳破真相，直言「蠻正常的啦！很多亂槍打鳥的」、「就亂槍打鳥！我的履歷完全跟教育業無關，也有寫想要做的類別，但還是一天到晚接到補習班電話，我都戲稱我的學歷放在補教業也是名門大學XD」、「有些在人力銀行上面的公司名稱跟打來的公司名稱不一樣，我就遇過2.3次...之前遇過問他說職位，他說會計人員跟倉管人員，我問他工作內容，他回我就上面那兩個啊！我真的很想掛電話==」。（編輯：陳雅雲）