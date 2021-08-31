金門炒泡麵都用「這口味」？過來人爆共鳴狂讚：當兵必點
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人當作正餐以及宵夜的首選，而除了傳統湯麵吃法，也有乾泡麵、炒泡麵等吃法。近日，就有網友分享，他第一次在台灣吃到金門炒泡麵，卻覺得味道十分熟悉，後來才發現是「維力炸醬麵」，於是好奇問「真的都這樣吃嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 14:24:16
原PO在《爆廢公社二館》表示，他逛街時看到一間店有賣「金門炒泡麵」，便好奇點了一份嘗鮮，結果吃下去發現「這熟悉的味道...不就是維力炸醬麵嗎」，這讓他相當驚訝，也忍不住問「金門真有這道菜？真的都這樣吃嗎？」
貼文曝光後，釣出許多曾在金門當兵的網友回應，「有，去金門第一次放假，學長就是帶我吃這個」、「第一次吃是在金門當兵時吃的，驚為天人」、「當年名餐，ㄧ包一蛋一火雞翅！一包一蛋就是這餐了」、「金門炒泡麵很多，但不是全部都用維力的」、「對啊，一般維力為主，有些用排骨雞麵」、「維力炸醬麵加蛋、加肉、加高麗菜，讓你吃飽」。
另外，也有不少人認為，金門炒泡麵吃的是回憶，「台灣的炒泡麵真的炒不出在金門吃的那個味道」、「台灣的炒泡麵跟金門的炒泡麵，不太一樣呢」、「金門炒泡麵這道只有在那邊當兵時才能體會出麵中之味」、「會懷念金門的，在台灣本島真的找不到」、「台灣永遠炒不出道地金門炒泡麵的味道！」、「金門1年10個月的回憶，當兵的小確幸」。（編輯：許智超）