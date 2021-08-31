台北8千套房「只有1張床」！驚人照片曝　網反喊：很便宜

許多北漂族離開家鄉到台北工作，最大的開銷就屬房租了，不過，你覺得這間「套房」的價錢大約多少呢？就有名網友PO出一間位於台北的小套房，整個空間竟然只有一張床，但卻要8千元，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「這套房租多少能接受？」為題發文並PO出兩張圖片，無論是從屋內看向門口，又或者從門口看向整間套房，都覺得訝異，因為整個空間竟然只能容納一張單人床，一旁就是直通廁所的走道。
貼文一出，掀起熱議，「完全不考慮，這有生活品質可言？」、「牆壁好髒，插座轉接座也是，噁噁噁。為什麼能容忍的下這種？不覺得很噁？這樣8K？根本糟蹋人吧」、「這是監獄嗎？」、「2000可以，感覺睡覺會聞到屎味」、「沒對外窗真的不行，比監獄還慘」、「2500都嫌貴，當倉庫都嫌小」。
不過，也有不少人認為，其實在台北看到這樣的房子並不意外，無奈表示「如果是台北火車站附近算便宜了」、「南部2500，台北8千太便宜」、「這窮學生房吧？台北車站附近應該要8000」、「台北就是這樣吧？」、「頂加內湖737這樣租8500喔」、「交通方便的地方八千差不多」、「很便宜吧？沒看過591是不是」、「台北9000以下都便宜」。（編輯：郭佩蓉）