台北8千套房「只有1張床」！驚人照片曝　網反喊：很便宜

許多北漂族離開家鄉到台北工作，最大的開銷就屬房租了，不過，你覺得這間「套房」的價錢大約多少呢？就有名網友PO出一間位於台北的小套房，整個空間竟然只有一張床，但卻要8千元，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「這套房租多少能接受？」為題發文並PO出兩張圖片，無論是從屋內看向門口，又或者從門口看向整間套房，都覺得訝異，因為整個空間竟然只能容納一張單人床，一旁就是直通廁所的走道。





▲網友PO出台北8千元套房照片。（圖／翻攝自PTT）

▲網友PO出台北8千元套房照片。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有不少人認為，其實在台北看到這樣的房子並不意外，無奈表示「如果是台北火車站附近算便宜了」、「南部2500，台北8千太便宜」、「這窮學生房吧？台北車站附近應該要8000」、「台北就是這樣吧？」、「頂加內湖737這樣租8500喔」、「交通方便的地方八千差不多」、「很便宜吧？沒看過591是不是」、「台北9000以下都便宜」。（編輯：郭佩蓉）



