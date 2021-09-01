開學日好擔心！爸曬小一兒「防疫開箱文」嘆：荷包又瘦了

今年國內受新冠疫情影響，中小學、幼兒園學生早就回到家裡遠距上課，直到疫情趨緩，這個「史上最長暑假」才跟著結束，並在今（1）日重新開放校園。日前就有一名小男童的父親在臉書上曬出開學首日的「開箱文」，除了文具、教材、生活用品缺一不可外，今年開學還多了不少必備的「防疫小物」，讓老爸也不禁頭痛表示「荷包又瘦了！」。

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經過長達3個月的在家顧小孩，有不少家長對於孩子能回歸校園感到鬆一口氣，但也有家長對此頭疼不已，一名男網友就在臉書社團《爆廢公社》曬出國小一年級新生的兒子「開箱文」，更無奈感嘆「為什麼小一生要準備這麼多機絲（指文具用品等），荷包瘦了！」。

▲國小新生開學前，各級學校也備好隔板慎重防疫。(圖／資料照片)

仔細一看「開箱照片」可以發現，除了學校規定的文具用品和生活器具如紙筆、膠帶台、墊板外，貼心的爸爸還多準備了

口罩、酒精棉片、乾洗手等等

，希望孩子能夠在學校同樣注意衛生避免染疫。而照片曝光後也掀起不少為人父母的網友們回應「姓名貼 ，貼到懷疑人生」、「我家還有中午睡覺的枕頭被子」，另外也有家長指出「我們的老師都準備好了！媽媽好輕鬆！」、「老師說，統一買好才不會家長買錯塞不進椅子下」、「我兒子今年也是小一，老師有列清單，但將近一半本該是家長自己要準備的，結果老師通通自掏腰包購買當作送給小朋友的禮物」。

▲有不少老師也準備好孩子們的文具，替家長省下心力。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

此外，醫師陳志金昨（30）晚也透過臉書詢問開學前一天檢查書包會找到什麼，更率先猜測「暑假戰利品」分別有別的同學的作業簿、還沒有洗的便當盒、發霉的麵包，文章也讓超過上萬名網友按讚，地方家長更是直呼有共鳴，留言處甚至有媽媽回應「我大兒子中班的時候帶回了一件女童內褲」、「最高紀錄曾經在兒子的書包撈出7支鐵湯匙」，逗趣事蹟也同樣讓不少家長又氣又好笑。（編輯：楊智傑）