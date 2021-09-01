回憶殺！男曬3排電話卡喊燒錢　7年級生曝「打到爽」外掛

對於習慣人手一機的不少台灣人來說，公共電話和「電話卡」已經漸漸被淘汰，日前就有男網友曬出自己長年來使用過後的電話卡，整整3長排的驚人畫面也吸引不少網友關注，文章曝光後也釣出不少出生在同時代的網友們回憶起當年的「外掛神器」，直呼用了這個小撇步就能「打到爽」。

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這名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文曬出自己從公共電話盛行時，利用投幣、插卡式電話聯繫親友的電話卡，在智慧型手機上未如現代普及時，當時只能透過這小小一張卡片來撥打電話，回想起艱困的當時也讓他不禁感嘆「我們那個時代談戀愛是很燒錢的……」。

▲除了投幣外，公共電話也可以用方便攜帶的「電話卡」來撥打。（圖／翻攝自 臉書社團《爆廢公社公開版》 ）

照片中可以發現，3大排密密麻麻的電話卡當中，其中一張上頭就標示著「1996年至1997年」的字樣，畫面曝光後也釣出不少5、6、7年級生，更有不少網友回憶起當初貼透明膠帶、塗立可白或立可帶就能「打到爽」的都市傳說，「立可白是當時最神的文具用品」、「成功率不高，但是的確有成功打過用光的卡」、「還有投幣的有特別按法，按了可以免費打電話的傳說」、「立可白是當時最神的文具用品」。

然而也有過來人直呼都市傳說並沒有成功「結果我每次塗過後，插回去，整個出口都是立可帶的屑屑，根本沒騙到電話費，還浪費買立可帶的錢」、「有塗過立可帶，但結果失敗」，不過就算現在使用公共電話的人數愈來愈少，也要提醒民眾切勿用不當方式以身試法，避免造成機器毀損得承擔賠償責任。（編輯：楊智傑）