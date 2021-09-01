功夫熊貓出沒？政大外送哥「單輪行駛中」　2萬人瘋朝聖

美食外送服務近年崛起，尤其疫情期間不少大學生、上班族無法出門，只能靠著外送員將餐點送至門口。不過隨疫情緩解，有民眾就在國立政治大學附近捕捉到一名身懷絕技的外送員，只見畫面中的外送員身上揹著外送箱，腳卻踏著獨輪車沿著人行道前進，短短10秒畫面也吸引超過2萬次觀看，更讓不少網友直呼「根本是功夫熊貓！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前一名男網友在臉書社團《路上觀察學院》上傳一部僅有短短10秒的

「功夫熊貓」影片

，仔細一看畫面可以發現，該名外送員身穿制服、揹著外送箱，但他移動用的交通工具卻和常人不同，不是騎著機車

反而是雙腳踩著比一旁汽車略高的獨輪單車

，而他沿著人行道悠悠「行駛中」並帥氣下馬的動作也全被網友捕捉。

▲一名網友捕捉到政大出現腳踏獨輪車的「功夫熊貓」外送員，畫面曝光吸引上萬人觀看朝聖。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

這段超狂畫面也掀起不少網友嘖嘖稱奇，許多民眾更是紛紛留言吐槽「過得去是food panda；過不去就是fall panda」、「您的餐點正在搖擺」、「裡面如果是豆花，恐怕都搖成豆漿了！」、「客人訂壽司送到變丼飯」、「奶蓋飲料都勻了」、「跌倒變在地美食」、「您的餐點好吃到在天上飛」。

但也有網友持正向態度幽默笑稱「這很方便欸，送二樓不用爬樓梯」、「這年頭不會特殊技巧連外送都做不成了」、「被外送耽誤的街頭藝人」、「外送指示：麻煩騎著單輪車幫我送餐」，不少政大學生更興奮表示「開學可以期待一下這個奇景」、「指南路上不讓我失望」、「如果是他送餐可以拍一張照嗎」、「真不愧是地靈人傑的政大」、「我小費一定給爆」。

此外，有民眾在留言區中提到懷疑該名外送員的行為是否具合法性，也相當擔心其人身安全。事實上日前在臉書社團《外送員的奇聞怪事》也有路人捕捉到同樣是「功夫熊貓」的外送員，不過對方的外送箱卻是開口朝下，

明顯並非處於「送餐過程」

，雖無法確認是否為同一人，但社團內就有不少同行藉此推斷，該名行經政大的外送哥可能僅是純粹經過路口「移動中」，並非真的利用騎著單輪車送餐。（編輯：楊智傑）