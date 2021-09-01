女坐副駕睡著挨罵！網全戰翻　過來人揪1關鍵：真的有差

情侶之間吵架在所難免，在出門旅遊時更容易發生，因此不少人也認為「旅遊」是考驗兩人契合度的好時機。而近日在網路上就有一位女網友在網路上訴說自身的經歷，提到當她和男友開車出去玩時，自己坐在副駕位置上睡著，卻因此被開車的男友臭罵，完整經歷曝光後也掀起兩派人馬們爭論，其中就有過來人點出關鍵解釋關鍵差異。

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全台疫情趨緩，不少民眾趁著暑假尾聲開車出門兜風晃晃，日前這名女網友就在臉書社團《Dcard》上發文表示，每次她與男友旅遊或是出門辦事時，一旦碰上開車的機會往往是男友當駕駛，自己則坐在副駕；然而只要她坐在男友身旁不小心睡著就會引起對方的不滿，「我坐在旁邊睡著我男朋友就會不爽，常常因為我在車上睡著跟我吵架」。

▲女網友表示每次坐駕駛座的男友發現坐副駕的自己睡著，就會大動肝火。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

不解原因的原PO就發文提問「請問你們男生在開車的時候有時候你的女友在旁邊睡著你會不爽嗎？」，而文章曝光後也掀起大批網友熱議，不少支持男友立場的網友就認為「不論性別都會不爽吧，我在辛苦開車你不用動還給我睡？而且副駕就是要能協助駕駛啊，儘管駕駛本人可能很熟路不需要副駕幫忙導航，但有點同理心保持清醒、跟駕駛講講話人家也比較好過吧」、「」、「今天不管是和誰同車，我坐副駕會習慣陪聊、幫忙看路況或導航，真的累了再小睡一下，覺得是種同理心，畢竟開車也是很傷神的」。

但也有持相反意見的網友就反駁「我覺得另外一半睡著了代表他信任你，我會很開心」、「輪流開、輪流睡可以，一個人開車一定要聊天，不然開車真的很無聊」、「我家人跟男友都希望副駕睡覺，家人不喜歡被協助，講難聽點他們覺得就是被指揮，男友開車喜歡聽podcast，我自己開車也不喜歡跟人聊天，會分心緊張」。

▲「副駕是否可以在行車時睡覺」是不少開車族熱議的話題，尤其是長途車程更凸顯其重要性。（示意圖／翻攝Pexels）

不過文章底下也有過來人就留言表示，關鍵在於兩人本來就該好好溝通，如果是一上車就打算睡覺補眠的副駕，自然會讓駕駛感到不被尊重，「臺灣不是很重視乘客禮儀，理論上來說副駕要有自覺自己的工作，但駕駛也不應該強迫。總之就是雙方都要有意識，但也不要太強求」、「長途車程不小心睡著，這個很正常啦，我跟男友好像沒有因為這個吵架過，可能是因為他累了也會跟我說，然後找個地方休息一下再繼續開車」，另外也有網友提醒不論駕駛與副駕的關係、性別為何，重點在於是否彼此注意行車安全，無視睡著的危險性才真的有差，「

」。（編輯：楊智傑）