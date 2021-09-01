正妹急救員穿制服熱舞！救護車內「拍抖音」挨轟：不專業
越來越多年輕人把拍抖音短片當作生活小確幸，但也意外衍生不少爭議。《NOWnews今日新聞》日前報導「台鐵正妹車長『穿制服熱舞』爆紅！網瘋朝聖 她卻道歉了」，無獨有偶，英國也有位正妹急救員穿制服在救護車內熱舞拍抖音，遭到外國網友抨擊後，急救員的媽媽出面力挺女兒，她所服務的當地救護團隊也出面回應了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 17:15:28
根據《太陽報》報導，這位喜愛拍攝抖音影片的年輕急救員名叫蕾安娜（Rhianna Higgins），於英國約克郡（Yorkshire）當地的急救隊服務。而在蕾安娜最新上傳的一支影片中，她與同事在救護車上跳舞，搭配背景音樂顯得十分俏皮有趣，但由於兩人身穿制服且置身於救護車內，因此引來許多網友批評。
不滿的網友表示，「終於知道為什麼撥了電話後，要等3小時救護車才到得了」、「你不是應該忙著救人嗎」、「救人是工作，但拍抖音最優先」。甚至有網友留言，「終於知道我阿嬤為什麼沒辦法活下來」。
但蕾安娜解釋自己都是在休息時間拍攝，不覺得有什麼問題。而代替女兒接受媒體訪問的蕾安娜母親，更是反批那些酸言酸語的網友很愚蠢，「這些批評根本不符比例」，蕾安娜母親無奈認為，「她每天工作14～16個小時忙著救人，休息時間拍些有趣影片怎麼了？」
而蕾安娜服務的當地救護中心發言人則表示，影片確實都是在休息時間拍的，不過發言人承諾會再教育同仁們，「身上穿著制服就代表整個團隊，每一刻都應要保持專業」。但發言人似乎也替蕾安娜緩頰，強調中心對同仁們「總是能夠在充滿挑戰的狀況下完美達成任務」而自豪。（編輯：倪浩軒）