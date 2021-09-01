下面卡卡的！全裸哥半夜「被蜈蚣咬蛋蛋」　衝急診尷尬了

儘管夏天已經接近尾聲，天氣逐漸變熱同時毒蟲也跟著出沒，日前就有一名男網友表示，自己在家打掃完後全裸躺在地上休息，沒想到不久下體卻傳來「卡到拉鍊」的不適感，低頭一看才發現竟然有隻蜈蚣正在啃咬他的「寶貝蛋」，崩潰同時也趕緊直奔急診間，尷尬過程曝光後也讓網友們全笑翻。

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這名男網友「被蜈蚣咬到蛋蛋」的經歷日前被分享到社群論壇《Dcard》上，他先是還原當時情況指出，自己昨（31）晚心血來潮將地板掃拖過一次，上完廁所後便全裸躺在地上小憩一會兒，沒想到半小時起身後卻有股「卡到拉鍊」的不舒服感，低頭一看才發現有蜈蚣正咬著他的蛋蛋不放。

▲男網友公開「被蜈蚣咬蛋蛋」的尷尬經歷。（圖／翻攝自《Dcard》）

下意識要拿起書本拍死蜈蚣的他，當下也緊急剎車，只好親手拿衛生紙將緊緊不放的蜈蚣捏死，並無奈地前往診所準備掛急診，當時護理師得知原PO遭咬傷時還問一句「你哪邊被咬了」，讓他只能尷尬的老實回應，還將裝袋的蜈蚣屍體拿出來以資證明。

▲蜈蚣雖然並不大隻，但也足夠讓他苦得哇哇大叫了。（圖／翻攝自《Dcard》）

不僅如此，護理師還嫌棄的要他趕緊拿走，因為「她會怕蜈蚣」，就連醫師在問診時努力忍住憋笑的模樣也讓他既尷尬又無語，最後還為了申請保險理賠，向醫院申請了一張寫著「右睪丸蜈蚣咬傷」的診斷證明，就連醫院也以教學紀錄為由，在原PO的同意下拿了數位相機「拍照留念」。

▲這張診斷證明也被網友笑稱要當作傳家寶。（圖／翻攝自《Dcard》）

這起令他異想不到的急診經驗也讓他直呼「真的太扯了」，並表示除了「蛋蛋維持一種一直被螞蟻咬的感覺」外並無大礙，更表示自己一定會把這張診斷證明好好收藏，「希望明天醒來不會覺醒什麼奇怪的能力，有的話就轉行加入漫威」，不少網友看完整個尷尬歷程後也笑翻「要變蜈蚣人了嗎」、「害我縮一下」、「這隻蜈蚣不講武德」、「還好是小隻的，不幸中的大幸」。

事實上，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰日前就曾在臉書粉絲團「來講兒科急診的543」指出相同案例，並建議針對一般被咬傷的處理，建議冰敷、給予抗組織胺的藥物、搭配止痛藥，如果出現比較嚴重的軟組織感染、血尿或嚴重的過敏反應務必要送醫院治療。（編輯：楊智傑）