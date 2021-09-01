親友交易沒打折！大安豪宅「信義聯勤」交易單價創新高

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張旭嵐指出，「帝寶」、「西華富邦」、「皇翔御琚」則分居實價登錄最高單價豪宅社區的2至4名；今年新交易的「信義首席公館」，則以23樓戶的單價270萬元暫居第五；不過，由於市場傳言信義首席公館頂樓戶交易突破彭淮南防線，若揭露可能讓豪宅排行榜再度洗牌。
張旭嵐分析，大安森林公園的萬坪景觀，在富豪眼中向來具有一定魅力，而信義聯勤是大安森林公園第一排最大基地豪宅案，今年已有5筆交易，實價共揭露26筆資料，最低交易單價223萬，穩居「200萬元俱樂部」之列；信義聯勤每戶動輒3、4億，不僅出現家族一次出手多戶，而且都是現金無貸款，入住的多是知名企業家、名人，各個身家雄厚，也奠定該豪宅的指標地位。
另外，大直指標豪宅西華富邦也有新交易，8月成交35樓戶3億3471萬元、每坪223萬元，共188.51坪，買家為僑外資雯科創業投資有限公司，也無貸款入手。
張旭嵐指出，今年雖然國內爆發疫情，不過近年鮭魚返鄉和海歸派資金豐沛，現金購屋案例有增無減，且豪宅賞屋原本就戒備森嚴，採預約制，並高規格接待，且不少富豪多有海外接種疫苗或特殊管道施打的機會，因此完全不影響購屋賞屋規劃，而在此期間仍積極看屋的，反而是代銷精心服務的「A級準買家」，出手掃貨「快、狠、準」。