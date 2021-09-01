因「裝上義肢太高」遭帕運禁賽！美田徑代表怒控種族歧視

東京帕拉林匹克運動會（Paralympics）上月24日開幕，身障選手除了得更艱困練習外，今年若想參賽還得承擔可能染疫且重症化的風險，不過難得的世界舞台仍吸引不少各國好手選擇參與這場運動盛事。但對美國的帕運田徑隊代表里博（Blake Leeper）來說恐怕就沒這麼好運了，因為他裝上運動型刀鋒義肢實在「太高了」，國際運動仲裁庭（CAS）因此認定他的成績必須另外計算，且否決他出賽2020東京奧運的資格。

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綜合《BBC》、《The Japan Times》等外媒指出，世界田徑總會在2018年修改規則後，31歲的帕運田徑隊代表里博，裝上運動型刀鋒義肢高達203公分的身高會讓他擁有比起一般選手更多優勢，也因此他將無法報名2020東京奧運及奧林匹亞協會其他賽事，里博得知消息後並沒有選擇因此使用較短的運動型義肢，而是質疑世界田徑總會修改準則是「種族歧視」，更稱

「奧運只是還沒準備好讓身障人士參加，甚至有機會奪牌」

。

▲里博（Blake Leeper）穿上運動型刀鋒義肢的身材優勢使他不符合參賽資格。。（圖／取自Blake Leeper推特）

里博向國際運動仲裁庭提出的訴訟中，他堅稱世界田徑總會並無黑人的資料，而是用白人的資料預估他若擁有正常的雙腳身高會是175.26公分，而國際運動仲裁庭則認同身高上的優勢加上穿上假肢後讓他能大幅度縮短自己的跑步時間，駁回里博的訴求同時也強烈否認種族歧視的控訴言論。

事實上，里博的確在田徑賽場上大放異彩，2012年倫敦帕運時，他就贏得T43的400公尺銀牌、200公尺銅牌，而帕運的田徑運動級別一般以英文字母加一個雙位數位表示，英文T（Track）代表徑賽、F（Field）代表田賽，數值由低到高則代表身障程度由嚴重到輕微，42至46則屬上肢、下肢殘障類別。

如今他若想重新回歸帕運甚至參與奧運，他就得重新裝上更短的假肢，並重頭訓練自己對肢體的控制、支配，這個決定也讓踏入32歲的他相當苦惱，而在接受採訪時里博也信誓旦旦指出，身為天生下來就無雙足的孩童，他從很早就知道這個世界並不公平，但他也相信自己有能克服困難的特質，更相信不論高度自己總有一天能回到世界運動賽事殿堂上成為最快速的選手。（編輯：楊智傑）