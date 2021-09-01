面試被問「人生有失敗經驗」？過來人揭正解：國外也重視
面試考題百百種，其中面試官除了會詢問求職動機、薪資待遇等，還會出些神奇且難以回答的問題，以此測試求職者的臨場應變能力。對此，就有一名網友表示，面試時突然被問到「人生到目前為止的失敗經驗」而讓他當場傻住。然而，便有過來人揭開這道題目用意，表示連外國都很重視。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 22:48:19
原PO於PTT上發文，表示自己是四大理工學士畢業，有次面試時突然被問到「人生到目前為止的失敗經驗」，讓他聽到當下立馬傻住，但仍硬擠出「大二因為時間分配，有一科被當」的回應。當面試即將結束時，對方又突然詢問「我不知道你知不知道我如果要錄用你，會擔心什麼？」讓他再度愣住不知如何回答。
最後面試官坦言「你沒有真的失敗過，你們這種背景出來的，從小都是平步青雲，有沒有想過如果未來就業，遇到挫折怎麼辦？被客戶罵被主管罵？甚至害公司損失？」這樣的面試經歷，也讓原PO好奇詢問「我還真的沒想到這件事情，想問問像這種應該怎麼回答啊」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「無解，真正的失敗是需要親身經歷的」、「這問題拿去問三四十歲的求職者ok，問畢業生希望得到啥回答」、「問新鮮人這種問題根本無聊」、「我今天來面試如果沒有錄取，那不就是失敗了」。
但就有人揭開背後用意，直言「你第一回答就錯了，主管要聽的是失敗後最後怎扭轉，只有失敗、沒如何突破、面對、挑戰...」、「主管是要問你面對失敗時你要如何處理，誰鳥你有沒有真的失敗」、「真的算沒啥失敗的經驗阿，很多跟你一樣背景都差不多，講遇到失敗如何克服+1，美國很重視個人遇到失敗的成長」、「這算考古題吧！很常見，就是看你危機處理能力跟耐挫折力」。（編輯：陳雅雲）